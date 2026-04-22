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MTPE transferirá más de S/115 millones a 122 distritos para generar 5.979 empleos temporales a nivel nacional

La transferencia se realizará mediante el programa Llamkasun Perú para financiar proyectos de inversión intensivos en mano de obra no calificada y dirigidos a población vulnerable en situación de desempleo, pobreza y emergencia.

Llamkasun Perú: Programa de transferencia para financiar proyectos de inversión intensivos en mano de obra no calificada.
Llamkasun Perú: Programa de transferencia para financiar proyectos de inversión intensivos en mano de obra no calificada. | Foto: La República/IA

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) autorizó la transferencia de S/115.634.804 a favor de organismos ejecutores del sector público con el objetivo de financiar proyectos de inversión en 122 distritos del país. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano.

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La intervención se realizará a través del Programa de Empleo Temporal Llamkasun Perú y permitirá generar un estimado de 5.979 empleos temporales en el ámbito de la focalización geográfica del programa correspondiente al periodo 2026-I, mediante la ejecución de proyectos de inversión intensivos en mano de obra no calificada.

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Mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-TR se autorizó la transferencia de S/115 634 804 para financiar proyectos en 122 distritos.

Mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-TR se autorizó la transferencia de S/115 634 804 para financiar proyectos en 122 distritos.

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Transferencia financiera para proyectos de inversión

La transferencia financiera autoriza el pago del aporte total del Programa de Empleo Temporal Llamkasun Perú a favor de los organismos ejecutores del sector público con quienes se han suscrito 122 convenios de ejecución de proyectos de inversión. Estas iniciativas forman parte del listado de propuestas elegibles aprobadas para el periodo 2026-I en los distritos comprendidos en la focalización geográfica del programa.

El financiamiento se atiende con cargo al presupuesto aprobado del MTPE para el año fiscal 2026, dentro del Programa Presupuestal para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú. Los recursos se transfieren bajo la categoría de gasto de capital, en la genérica de donaciones y transferencias.

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Empleo temporal para población vulnerable

El programa Llamkasun Perú fue creado con el objetivo de generar empleo temporal en personas en edad de trabajar desde los 18 años que se encuentran en situación de desempleo o subempleo. Asimismo, está dirigido a población en condición de pobreza, pobreza extrema o que enfrenta dificultades estructurales o coyunturales derivadas de crisis económicas, emergencias o desastres.

La intervención también prioriza la inclusión de personas con discapacidad y mujeres víctimas de toda forma de violencia. La generación de empleo se desarrolla mediante proyectos de inversión y actividades de intervención inmediata con pertinencia social, cultural y lingüística, intensivas en mano de obra no calificada.

Seguimiento, control y uso de recursos

El decreto establece que los recursos transferidos deberán destinarse exclusivamente a los fines para los cuales fueron autorizados, quedando prohibido su uso para objetivos distintos. La entidad pública que realiza la transferencia es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de las metas asociadas a la ejecución de los proyectos.

En ese marco, Llamkasun Perú realizará el seguimiento, supervisión, control y verificación del cumplimiento de los fines y metas. En caso de incumplimiento por parte de los organismos ejecutores, se aplicarán las acciones establecidas en los convenios suscritos y en el marco legal vigente.

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