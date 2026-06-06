Brasil vs Egipto EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026
Carlo Ancelotti disputa su último partido internacional antes de debutar en el Mundial 2026. Sigue la transmisión del amistoso Brasil - Egipto.
- Perú vs España: fecha, hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026
- La selección que jugará el Mundial 2026 con futbolistas extranjeros: solo 1 nació en su país de origen
Amistoso Brasil vs Egipto EN VIVO | Ambos equipos se enfrentan en Cleveland previo al inicio del Mundial 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana); asimismo, podrá seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Esta será la última prueba que afronten los dirigidos por Carlo Ancelotti antes de presentarse en la Copa del Mundo. El gran ausente será Neymar, quien espera llegar al debut contra Marruecos.
PUEDES VER: Perú logra el primer triunfo de la era Mano Menezes: remontó 2-1 ante Haití por el amistoso internacional de fecha FIFA
¿A qué hora juega Brasil vs. Egipto el amistoso internacional?
En territorio peruano, el cruce entre la selección brasileña y la escuadra de Mohamed Salah se podrá seguir desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Panamá: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (domingo 7)
¿Qué canal transmite el Brasil vs Egipto?
El encuentro Brasil vs. Egipto, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de la señal de SporTV, Globo y Claro TV en territorio brasileño. Por su parte, ESPN estará a cargo de la cobertura en el resto de Sudamérica.
¿Dónde ver el partido Brasil vs Egipto por internet?
La transmisión del Brasil vs Egipto online se encuentra disponible en la plataforma streaming Disney Plus. Otra opción para seguir los goles e incidencias es con el minuto a minuto de La República Deportes.
Brasil vs Egipto: alineaciones
- Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinícius Junior.
- Egipto: Mustafa Shobair; Mohamed Hany, Rami Rabia, Ahmed Fatouh; Hamdi Fathi, Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Emam Ashour; Trézéguet, Mohamed Salah y Omar Marmoush.
Convocados de Brasil para el Mundial 2026
- Porteros: Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) y Ederson (Fenerbahçe)
- Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma)
- Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo)
- Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Neymar (Santos)
PUEDES VER: Hernán Barcos se dirige a hinchas de Alianza Lima tras firmar por Sporting Cristal: "No me fui porque quise, me sacaron"
Convocados de Egipto para el Mundial 2026
- Porteros: Mohamed El-Shenawy, Mostafa Shobeir (Al Ahly), El-Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).
- Defensas: Mohamed Abdelmonem (Niza), Mohamed Hany, Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh (Zamalek), Tarek Alaa (ZED), Rami Rabia (Al Ain), Hamdi Fathi (Al Wakrah), Karim Hafez (Pyramids).
- Centrocampistas: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Attia, Ahmed Mostafa Zizo, Mahmoud Hassan Trezeguet, Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Abdel Raouf, Mohannad Lasheen (Pyramids), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mahmoud Saber (ZED), Ibrahim Adel (Nordsjælland), Nabil Emad (Al-Najma).
- Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City), Hamza Abdel Karim (Barcelona Atlétic).