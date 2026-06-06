Brasil vs Egipto EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

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Amistoso Brasil vs Egipto EN VIVO | Ambos equipos se enfrentan en Cleveland previo al inicio del Mundial 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana); asimismo, podrá seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Esta será la última prueba que afronten los dirigidos por Carlo Ancelotti antes de presentarse en la Copa del Mundo. El gran ausente será Neymar, quien espera llegar al debut contra Marruecos.

¿A qué hora juega Brasil vs. Egipto el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección brasileña y la escuadra de Mohamed Salah se podrá seguir desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 7)

¿Qué canal transmite el Brasil vs Egipto?

El encuentro Brasil vs. Egipto, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de la señal de SporTV, Globo y Claro TV en territorio brasileño. Por su parte, ESPN estará a cargo de la cobertura en el resto de Sudamérica.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Egipto por internet?

La transmisión del Brasil vs Egipto online se encuentra disponible en la plataforma streaming Disney Plus. Otra opción para seguir los goles e incidencias es con el minuto a minuto de La República Deportes.

Brasil vs Egipto: alineaciones

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinícius Junior.

Egipto: Mustafa Shobair; Mohamed Hany, Rami Rabia, Ahmed Fatouh; Hamdi Fathi, Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Emam Ashour; Trézéguet, Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Convocados de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) y Ederson (Fenerbahçe)

Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) y Ederson (Fenerbahçe) Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma) Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo)

Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo) Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Neymar (Santos)

Convocados de Egipto para el Mundial 2026