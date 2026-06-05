Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori: "Su ambición hizo que iniciara la vacancia contra PPK"
El candidato de Juntos por el Perú se refirió a la declaración de Keiko Fujimori sobre que aceptaría los resultados de la segunda vuelta y se mostró cauteloso con la aseveración de su contrincante política.
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El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se mostró cauteloso frente a las recientes declaraciones de Keiko Fujimori, en las que dijo que reconocería los resultados de la segunda vuelta, así sean contrarios a sus intereses. El también congresista sostuvo que espera que la lideresa del fujimorismo cumpla su promesa.
'Esperemos que lo cumpla, porque siempre dice una cosa y sale haciendo otra cosa. De tener 73 congresistas, tuvo la oportunidad de su vida en el 2016 para acentuar desarrollo, eliminar la corrupción y trabajar por todo el Perú, pero no hizo ello. Su ambición personalista hizo que iniciara la vacancia contra PPK, un gobierno de corte liberal', sostuvo en el programa 'Que no se te olvide' de La República.
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Sánchez añadió que, a partir de esa acción de Fujimori, se iniciaron una serie de vacancias precedidas por el copamiento del sistema de justicia y que dañaron el equilibrio de poderes. 'Vivimos hoy un régimen senatorial y parlamentarizado', agregó.