El genetista Dieter Egli y su equipo científico modificaron los genes que regulan el colesterol LDL y la hemoglobina en el torrente sanguíneo. | Foto: Claude Cortier/Science Source/The New York Times/mejorada con IA

El genetista Dieter Egli y su equipo científico modificaron los genes que regulan el colesterol LDL y la hemoglobina en el torrente sanguíneo. | Foto: Claude Cortier/Science Source/The New York Times/mejorada con IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Científicos de la Universidad de Columbia, en Nueva York, lograron editar con precisión genes en embriones humanos durante sus etapas iniciales de desarrollo. El informe científico, difundido en un servidor de preprints y bajo evaluación de expertos, captó interés global por sus repercusiones médicas y éticas.

Los hallazgos, expuestos inicialmente por The New York Times junto con otros medios especializados, abrieron un debate en la comunidad bioética. Frente a este panorama, los autores del estudio enfatizaron, mediante declaraciones textuales, la urgencia de un debate público amplio antes de considerar cualquier aplicación clínica.

¿Cómo funciona la edición de bases en embriones humanos?

Un equipo de científicos liderado por el genetista Dieter Egli aplicó la edición de bases, una variante avanzada que sustituye letras individuales en la secuencia genética con alta precisión. A diferencia de técnicas previas como CRISPR-Cas9, este procedimiento evita cortes de doble cadena en el ácido desoxirribonucleico. El método se aplicó directamente a óvulos fertilizados, bajo estrictas condiciones de laboratorio, para optimizar la seguridad del proceso.

Las intervenciones se enfocaron en genes con funciones biológicas específicas. En primer lugar, alteraron el fragmento PCSK9, vinculado a los niveles de colesterol LDL y al riesgo de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, modificaron los segmentos HBG1 y HBG2, que intervienen de forma directa en la producción de hemoglobina durante la etapa de desarrollo fetal.

Los investigadores inyectaron la maquinaria molecular en embriones con pocos días de desarrollo. Si bien lograron las modificaciones planificadas sin los daños colaterales de las herramientas clásicas, la alteración no resultó uniforme en todas las células. Los autores advirtieron que este fenómeno, denominado mosaicismo, plantea desafíos técnicos importantes para el futuro de la medicina genética.

¿Cómo impacta la ingeniería genética en los límites éticos y la medicina reproductiva?

La corrección de mutaciones patológicas antes del nacimiento aparece como una de las principales ventajas de esta técnica, según diversos especialistas. Este avance perfila un panorama en el que será posible subsanar anomalías graves en una etapa temprana, lo que reduciría los diagnósticos embrionarios invasivos. Asimismo, su implementación optimizaría los tratamientos de fertilización in vitro al evitar el descarte de óvulos fecundados.

Por el contrario, los detractores advierten que persisten múltiples incógnitas porque los efectos adversos podrían manifestarse de forma tardía. Al respecto, la bioeticista Ana Iltis ha señalado que evaluar la seguridad de embriones modificados requiere un escrutinio mucho más profundo que la simple observación de cromosomas dañados.

Fuera del ámbito médico, las herramientas de precisión reabren la controversia sobre la manipulación de rasgos ajenos a la salud, una tendencia que académicos catalogan como una forma encubierta de eugenesia. Frente a ello, la comunidad científica insta al desarrollo de políticas claras y debates sociales colectivos. Solo mediante un consenso regulatorio global se podrá autorizar un uso reproductivo responsable en el futuro.