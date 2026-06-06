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Portugal vs Chile EN VIVO: hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

El amistoso internacional entre Portugal y Chile se disputará en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en Lisboa. Este encuentro le servirá al equipo de Cristiano Ronaldo como preparación para su participación en el Mundial 2026.

Portugal y Chile se enfrentan en un amistoso previo al Mundial 2026. Foto: UEFA/Conmebol/composición LR
Portugal y Chile se enfrentan en un amistoso previo al Mundial 2026. Foto: UEFA/Conmebol/composición LR
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Portugal vs Chile EN VIVO juegan HOY sábado 6 de junio, desde las 12.45 p. m. (hora peruana), por el amistoso internacional previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Nacional do Jamor, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección liderada por Cristiano Ronaldo disputará sus últimos partidos antes de su participación en el certamen mundialista. El primero de ellos será ante Chile, equipo que no consiguió la clasificación y ya piensa en el cambio generacional para afrontar las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

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¿A qué hora juega Portugal vs. Chile por el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección portuguesa y Chile se podrá seguir desde las 12.45 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 11.45 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Panamá: 12.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.45 p. m.
  • España: 7.45 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Portugal vs. Chile?

El encuentro entre Portugal vs Chile, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de ESPN y por la plataforma de Disney Plus Premium.

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Portugal vs. Chile: posibles alineaciones

Portugal: Costas; Dalot, Ignacio, Veiga, Cancelo; Neves, Costa, Fernandes; Conceicao, Félix y Ronaldo.

Chile: Vigouroux; Pérez, Maripan, Román, Suazo; Pizarro, Loyola, Millán; Gutiérrez, Cepeda y Morales.

Convocados de Portugal para el Mundial 2026

  • Arqueros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Gençlerbirliği)
  • Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)
  • Volantes: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
  • Delanteros: João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad),
    Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
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