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Paso a paso para justificar una multa electoral: ¿Quiénes pueden hacerlo y en qué situaciones?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permite a los ciudadanos justificaciones para evitar multas por no votar. El procedimiento puede iniciarse desde el día siguiente de las elecciones.

Consulta cómo puedes solicitar tu dispensa o justificación de multa electoral.
Consulta cómo puedes solicitar tu dispensa o justificación de multa electoral. | Foto: composición LR
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permite que los ciudadanos que no votaron o no cumplieron con su deber como miembros de mesa puedan solicitar una dispensa o justificación para evitar el pago de la multa electoral. Este procedimiento puede realizarse desde el día siguiente de las elecciones y está dirigido a personas que, por causas debidamente acreditadas, no pudieron participar en la jornada de sufragio.

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La solicitud puede presentarse de manera virtual mediante la plataforma habilitada por la entidad o, de forma excepcional, en las oficinas correspondientes. Para acceder al beneficio, el ciudadano debe sustentar la causal de su ausencia con documentos que acrediten la situación y, cuando corresponda, efectuar el pago de la tasa establecida para el trámite.

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¿Cómo solicitar la dispensa o justificación de multa electoral? Paso a paso

Para realizar el trámite, el ciudadano debe seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al Sistema de Dispensa Virtual (SISDIV) habilitado por el JNE. https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login
  • Si no tiene un usuario o cuenta, debes crearte uno.
  • Completar la solicitud de dispensa o justificación correspondiente.
  • Adjuntar los documentos que acrediten la causal invocada.
  • Presentar una copia del DNI cuando la causal corresponda a pérdida o robo del documento.
  • Realizar el pago de S/ 25.90 con el código 01465 cuando la normativa lo exija.
  • Cargar o acreditar el comprobante de pago dentro de la solicitud.
  • Enviar el trámite para su evaluación por parte de la autoridad electoral.

El pago puede efectuarse en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante los canales virtuales autorizados. En los casos en que una persona registre simultáneamente omisión al sufragio e inasistencia como miembro de mesa, solo deberá cancelar una única tasa por el proceso electoral correspondiente.

Para que la solicitud sea admitida, la documentación presentada debe estar directamente relacionada con la fecha de la elección. Además, si alguno de los documentos fue emitido en un idioma extranjero, deberá incluir una traducción al español conforme a las disposiciones aplicables para este procedimiento.

JNE, dispensa multa electoral , justificación multa electoral

Dispensa de multa electoral del JNE.

¿Quiénes pueden tramitar la dispensa electoral para no pagar multa por no votar?

La dispensa o justificación está disponible para ciudadanos que no pudieron sufragar o cumplir con la instalación de la mesa de sufragio debido a situaciones contempladas por la normativa electoral. Entre ellas figuran quienes viajaron al extranjero por estudios o motivos de salud, así como las personas que realizaron labores de transporte aéreo, terrestre o marítimo durante la fecha de la elección.

Asimismo, pueden acceder al trámite quienes fueron afectados por desastres naturales o de origen humano, presentaron problemas de salud, sufrieron el robo o pérdida de su DNI, estuvieron privados de su libertad o registran alguna discapacidad. También se consideran causales válidas el fallecimiento de familiares directos, errores en el padrón electoral, funciones electorales desempeñadas durante la jornada y otras circunstancias excepcionales debidamente sustentadas.

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