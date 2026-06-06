Argentina vs Honduras EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional previo al Mundial 2026

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Argentina vs Honduras EN VIVO juegan HOY sábado 6 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el amistoso internacional previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Kyle Field, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo argentino, liderado por Lionel Messi, afrontará sus últimos partidos antes de su participación en el Mundial 2026. El primero será ante la selección de Honduras, país que no estará presente en el torneo. Tras este duelo, la Albiceleste jugará ante Islandia y luego quedará lista para el certamen mundialista.

¿A qué hora juega Argentina vs Honduras por el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección argentina y Honduras se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (7/06)

¿Qué canal transmitirá el Argentina vs Honduras?

El encuentro entre Argentina vs Honduras, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de DirecTV y por la plataforma de DGO.

Argentina vs Honduras: posibles alineaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.

Honduras: Edrick Menjívar; Joseph Rosales, Giancarlo Sacaza, Denil Maldonado, Kevin Güiti; Alejandro Reyes, Kevin Arriaga, Luis Palma, Exón Arzú, Jorge Benguché y Dereck Moncada.

Convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Marseille)