¿No votaste en la primera vuelta? Verifica si tienes una multa electoral pendiente

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La primera vuelta se desarrolló el último 12 de abril. Ese día, más de 27 millones de peruanos acudieron a sufragar; sin embargo, hubo muchas personas que no lo hicieron. Ellos deberán pagar una multa electoral para evitar restricciones en distintos procesos administrativos.

Cómo consultar y pagar las multas electorales con tu DNI

El proceso para verificar y cancelar una multa electoral es directo:

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Ingresar a la plataforma oficial del JNE, destinada a la consulta de multas electorales. Colocar el número de DNI, aceptar los términos del sistema e ingresar el código captcha. Revisar el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total por pagar. Realizar el pago mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o las oficinas autorizadas del JNE.

Una vez efectuado el pago, la regularización se refleja en el sistema y se levantan las restricciones administrativas correspondientes.

Consecuencias administrativas por no pagar una multa electoral en el Perú

Mantener una multa electoral impaga genera restricciones automáticas en diversos procedimientos. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Imposibilidad de realizar trámites judiciales o administrativos , tanto como demandante o parte interesada.

, tanto como demandante o parte interesada. Restricción para efectuar actos notariales , como la firma de contratos o escrituras públicas.

, como la firma de contratos o escrituras públicas. Bloqueo de trámites de estado civil , incluidos matrimonio, divorcio o inscripción de otros actos registrales.

, incluidos matrimonio, divorcio o inscripción de otros actos registrales. Impedimento para postular o ejercer cargos públicos .

. Limitaciones para obtener brevete, inscribirse en programas sociales o salir del país.

Estas restricciones se mantienen vigentes hasta que la multa sea cancelada o se apruebe una dispensa o justificación, según corresponda.

Cuáles son las multas electorales por no votar o no cumplir como miembro de mesa en las elecciones 2026

Para las Elecciones Generales 2026, los montos establecidos por no votar son los siguientes:

Multa por no votar :

: S/27,50 si el elector pertenece a un distrito clasificado como pobre extremo.

S/55,00 si corresponde a un distrito pobre.

S/110,00 si reside en un distrito no pobre.

Multa por no cumplir como miembro de mesa :

: S/275,00 para titulares o suplentes que no asistan, lleguen tarde o incumplan sus funciones.

Estas sanciones se aplican de forma independiente, por lo que una persona puede acumular más de una multa.