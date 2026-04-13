Elecciones 2026: Los permisos y exoneraciones para trabajadores que votaron hoy 13 de abril, según el Ministerio de Trabajo

Electores que se han traslado a la ciudad de Lima desde otras provincias, tendrán un día de descanso remunerado compensable.

Electores que se han traslado a la ciudad de Lima desde otras provincias, tendrán un día de descanso remunerado compensable.

De forma inédita, las elecciones generales 2026 se ampliaron un día más luego de registrarse retrasos en la instalación de más de un centenar de mesas de sufragio. Ante ese escenario y atendiendo el decreto supremo N° 053-2026-PCM publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó una serie de disposiciones que faciliten a los electores hacer uso de su voto durante este lunes 13 de abril.

En el comunicado detallan que los empleadores deben brindar las facilidades necesarias a los trabajadores que ejercerán su voto, en el marco de la ampliación de los horarios de instalación de Mesas de Sufragio y de votación para las Elecciones Generales.

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"Las horas dejadas de laborar están sujetas a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo, la compensación será determinada por el empleador", manifestó la entidad.

Por otro lado, comunicó que los electores que se han traslado a la ciudad de Lima desde otras provincias o regiones, tendrán el derecho de gozar de un día de descanso remunerado compensable un día después (martes 14 de abril del 2026), si así se requiriera para su traslado de retorno al ámbito geográfico de sus labores.

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Miembros de mesa sorteados descansarán mañana

Para aquellas personas que, ante la ausencia de los miembros de mesa sorteados, sean designados como tal, podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el día 14 de abril de 2026.

"Esta medida será aplicable también a los miembros de mesa que ejercerán este rol el día 13 de abril, que habiendo sido elegidos como tal, no hubiera completado el proceso de capacitación correspondiente", precisaron.