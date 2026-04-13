HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
Economía

Elecciones 2026: Los permisos y exoneraciones para trabajadores que votaron hoy 13 de abril, según el Ministerio de Trabajo

Los empleadores deben brindar las facilidades necesarias a los trabajadores que vienen ejerciendo su voto hoy 13 de abril.

Electores que se han traslado a la ciudad de Lima desde otras provincias, tendrán un día de descanso remunerado compensable.
Electores que se han traslado a la ciudad de Lima desde otras provincias, tendrán un día de descanso remunerado compensable.

De forma inédita, las elecciones generales 2026 se ampliaron un día más luego de registrarse retrasos en la instalación de más de un centenar de mesas de sufragio. Ante ese escenario y atendiendo el decreto supremo N° 053-2026-PCM publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó una serie de disposiciones que faciliten a los electores hacer uso de su voto durante este lunes 13 de abril.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el comunicado detallan que los empleadores deben brindar las facilidades necesarias a los trabajadores que ejercerán su voto, en el marco de la ampliación de los horarios de instalación de Mesas de Sufragio y de votación para las Elecciones Generales.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: ¿FRAUDE ELECTORAL? Y CONTEO DE VOTOS RÁPIDOS EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: ONPE: ¿Quién es Galaga, la empresa que retrasó material electoral y acumula más de S/36 millones en contratos con el Estado?

lr.pe

"Las horas dejadas de laborar están sujetas a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo, la compensación será determinada por el empleador", manifestó la entidad.

Por otro lado, comunicó que los electores que se han traslado a la ciudad de Lima desde otras provincias o regiones, tendrán el derecho de gozar de un día de descanso remunerado compensable un día después (martes 14 de abril del 2026), si así se requiriera para su traslado de retorno al ámbito geográfico de sus labores.

PUEDES VER: Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

lr.pe

Miembros de mesa sorteados descansarán mañana

Para aquellas personas que, ante la ausencia de los miembros de mesa sorteados, sean designados como tal, podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el día 14 de abril de 2026.

"Esta medida será aplicable también a los miembros de mesa que ejercerán este rol el día 13 de abril, que habiendo sido elegidos como tal, no hubiera completado el proceso de capacitación correspondiente", precisaron.

Notas relacionadas
Gobierno dispone que medida de teletrabajo queda concluida tras restablecimiento del GNV

Gobierno dispone que medida de teletrabajo queda concluida tras restablecimiento del GNV

LEER MÁS
Extitular del IPD Óscar Fernández anuló compra irregular de bicicletas de alta gama por S/2.5 mllns.

Extitular del IPD Óscar Fernández anuló compra irregular de bicicletas de alta gama por S/2.5 mllns.

LEER MÁS
Extrabajadores públicos peruanos ya podrán retirar compensación económica según la ley N° 27803: Conoce los detalles

Extrabajadores públicos peruanos ya podrán retirar compensación económica según la ley N° 27803: Conoce los detalles

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar a la baja: tipo de cambio reacciona sin sobresaltos el conteo rápido de la primera vuelta electoral y cotiza en S/3,3725

Dólar a la baja: tipo de cambio reacciona sin sobresaltos el conteo rápido de la primera vuelta electoral y cotiza en S/3,3725

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 13 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 13 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Elecciones 2026: Miembros de mesa tienen hasta tres meses para elegir su día de descanso

Elecciones 2026: Miembros de mesa tienen hasta tres meses para elegir su día de descanso

LEER MÁS
Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

LEER MÁS
Langostino blanco peruano en crisis: producción nacional caería a la mitad en 2024

Langostino blanco peruano en crisis: producción nacional caería a la mitad en 2024

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: Los permisos y exoneraciones para trabajadores que votaron hoy 13 de abril, según el Ministerio de Trabajo

Resultados Lima Metropolitana EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Delincuentes ingresan por hueco en pared y sustraen cerca de S/42.000 de tienda Mass en Arequipa

Economía

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Elecciones 2026: Miembros de mesa tienen hasta tres meses para elegir su día de descanso

Seis de cada 10 empresarios industriales no invertirá en los próximos tres meses: ¿cuáles son sus mayores preocupaciones?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Lima Metropolitana EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Cusco EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

ONPE: ¿Quién es Galaga, la empresa que retrasó material electoral y acumula más de S/36 millones en contratos con el Estado?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025