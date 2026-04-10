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¿Gastos inesperados? Así puedes acceder a un préstamo sin trámites complicados

Miles de peruanos están accediendo a opciones de financiamiento digital desde su celular, con montos desde S/100 y procesos ágiles, sin trámites presenciales.

Las fintech vienen facilitando el acceso a micropréstamos mediante procesos 100% digitales. Fuente: IA.
Las fintech vienen facilitando el acceso a micropréstamos mediante procesos 100% digitales. Fuente: IA.

Un gasto médico, una reparación inesperada o ajustes en el presupuesto mensual pueden generar presión financiera. Estas situaciones son más comunes de lo que parecen.

Este miércoles, existen alternativas digitales como Doctor Sol, una fintech peruana que permite solicitar micropréstamos de forma rápida y directamente desde el celular.

Puedes conocer más sobre la fintech y revisar las opciones disponibles aquí.

Una alternativa digital para momentos imprevistos

Doctor Sol se ha posicionado como una opción popular en el país, con más de 1 millón de descargas en Android y una base creciente de usuarios.

A diferencia de los procesos tradicionales, ofrece una experiencia digital simplificada para quienes buscan opciones de financiamiento.

  • Montos desde S/100 hasta S/600
  • Proceso 100% online
  • Solicitud desde el celular
  • Desembolso rápido a través de Plin o cuenta bancaria, sujeto a validación.
  • Más de 1 millón de descargas en Android
  • Empresa registrada en la SBS

¿Cómo funciona Doctor Sol?

El proceso se realiza de manera digital:

  • Ingresa desde tu celular
  • Elige el monto y plazo
  • Completa la solicitud

*Préstamos sujetos a evaluación crediticia.

Contar con alternativas digitales puede marcar una diferencia cuando surgen imprevistos. Evaluar opciones, revisar las condiciones y elegir con información clara permite tomar decisiones financieras más responsables.

Conoce más sobre Doctor Sol y simula tu préstamo aquí.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

[PUBLIRREPORTAJE]

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