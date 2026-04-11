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Sociedad

Elecciones Perú 2026: MTPE anuncia medidas para facilitar el voto de trabajadores este 12 de abril

Las disposiciones buscan beneficiar a ciudadanos que se desplazarán fuera de la zona de su trabajo, a los que tengan que laborar el mismo día y a los miembros de mesa.

Elecciones Generales 2026 se realizarán este domingo 12 de abril
Elecciones Generales 2026 se realizarán este domingo 12 de abril | Foto: Difusión

Más de 27 millones de peruanos están llamados a ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026 que se realizarán el domingo 12 de abril. No obstante, para muchas personas estos comicios coincidirán con su jornada habitual de labores.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dio a conocer una serie de medidas, amparadas en la normativa vigente, a fin de garantizar que esta población pueda acudir a sufragar sin tener mayores complicaciones con su centro de empleo.

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Facilidades por necesidad de desplazamiento

Una de las disposiciones está dirigida a aquellas personas que trabajan en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación. En estos casos, el MTPE precisa que el ciudadano está facultado a no laborar el sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril, siempre que acredite haber votado.

Los días mencionados estarán sujetos a compensación y la forma de recuperarlos deberá ser coordinada entre las partes en el sector privado, y por disposición de las entidades en el sector público, precisa la entidad.

Medidas para quienes tengan que trabajar

Si en caso la jornada laboral del votante coincidiera con el día de la elección, el trabajador tendrá derecho a un margen de tolerancia, ya sea al inicio o durante el desarrollo de sus actividades, sujeto a compensación.

Si este escenario se presentara para un miembro de mesa, estará facultado a no laborar el 12 de abril, aunque su ausencia tendrá que compensarse con previa coordinación.

Consideraciones para miembros de mesa

Los que hayan completado el proceso de capacitación y cumplan efectivamente con la función de miembros de mesa, tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, que se hará efectivo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la elección.

En el caso de los que no hayan culminado la capacitación, pero cumplan debidamente su función, tendrán el lunes 13 de abril como día de descanso remunerado compensable. La compensación podrá hacerse efectiva dentro de los 10 días calendario siguientes o en la oportunidad que establezca el empleador. Este beneficio también aplica para los votantes que ejerzan como miembros de mesa a falta de titulares y suplentes.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), son 834.660 personas las que tendrán la responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las 92.776 mesas electorales que se instalarán para estos comicios a nivel nacional.

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