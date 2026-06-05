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Política

Kenji Fujimori no apoya a Keiko en segunda vuelta: "Después de lo que viví, decidí no volver a ser usado"

A menos de dos días de la segunda vuelta, Kenji resaltó que no tiene participación política y que no apoya a ningún candidato.

Kenji Fujimori no apoya a Keiko en segunda vuelta: "Después de lo que viví, decidí no volver a ser usado"
Kenji Fujimori no apoya a Keiko en segunda vuelta: "Después de lo que viví, decidí no volver a ser usado"
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A menos de dos días del balotaje, Kenji resaltó que no tiene participación política y que no apoya a ningún candidato.

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"No estoy en política ni apoyando a ningún candidato. Después de todo lo que viví, decidí no ser usado por ninguna coyuntura. Quiero lo mejor para el Perú, pero hoy hago chambeando”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

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