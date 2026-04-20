ProInversión presenta plan de infraestructura para conectar Perú con Brasil y mercados globales por US$ 38.900 millones

Perú busca fortalecer integración logística con Brasil y Asia-Pacífico a través de corredores y puertos estratégicos. | Foto: La República/IA

Perú busca fortalecer integración logística con Brasil y Asia-Pacífico a través de corredores y puertos estratégicos. | Foto: La República/IA

La cartera de proyectos por más de US$38.900 millones presentada por la Agencia de Promoción de Inversión Privada (ProInversión) busca consolidar la integración logística entre Perú y Brasil mediante corredores bioceánicos y nuevas rutas multimodales hacia mercados internacionales. El anuncio fue realizado por su presidente ejecutivo, Luis Del Carpio, durante el Foro Conexión Logística Perú-Brasil Segunda Edición realizado en São Paulo.

“Con la participación en el evento en Brasil, uno de los mayores exportadores del mundo, ProInversión consolida su función de promotor de inversión en proyectos de infraestructura estratégicos para el Perú, los cuales impulsarán el comercio, el crecimiento económico y la competitividad”, afirmó Del Carpio.

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Corredores bioceánicos y puertos estratégicos para la integración comercial

ProInversión resaltó que el aumento del intercambio comercial con China, Estados Unidos y Europa impulsa la necesidad de corredores más cortos y rutas multimodales. En ese contexto, el Perú se posiciona como la ventana sudamericana hacia Asia-Pacífico, una región que concentra el 60% del Producto Bruto Interno (PBI) global, el 40% de la población mundial y el 47% del comercio internacional.

La agencia resaltó el rol de los principales puertos del país como nodos clave de conexión regional:

Puerto del Callao

Puerto de Chancay

Puerto de Ilo

Puerto de Matarani

Puerto de Paita

Los cuales permitirán fortalecer la integración logística con Brasil y los mercados globales.

Eje Norte Amazónico: APP, aeropuertos e hidrovías para la conectividad

Para el Eje Norte Amazónico, la cartera contempla 35 proyectos de Asociación Público-Privada por más de US$8.700 millones en transporte, electricidad, minería, saneamiento, salud e irrigación en ocho departamentos del norte del país.

Entre las iniciativas destacan el mejoramiento y operación de los aeropuertos de Jaén, Yurimaguas y Rioja, el Terminal de Saramiriza y Shinchicuy, la tercera etapa de Chavimochic, el Terminal Portuario de Lambayeque, la nueva concesión de Olmos y el desarrollo de hidrovías regionales.

Ejes Centro y Sur: puertos, gas e irrigación para el desarrollo regional

El Eje Centro reúne 33 proyectos y cinco adendas por más de US$17.300 millones en seis regiones. Incluye el Terminal Portuario de Pucallpa, el Terminal Internacional de Chimbote, el Proyecto Chinecas, la modernización de aeropuertos de Huánuco y Chimbote, la carretera Carrizales-Pariacoto y la Adenda de la Red Vial 5.

En el Eje Sur se contemplan 29 proyectos y tres adendas por más de US$12.900 millones, entre ellos el Puerto Seco de Juliaca, Majes Siguas II, el Terminal Portuario de Ilo, la distribución de gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna, el Terminal Portuario de Tacna y el estratégico Terminal Portuario de Corio.