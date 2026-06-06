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La plataforma JNE Fiscaliza, a través del sistema Declara+, muestra que Juntos por el Perú registra más personeros que Fuerza Popular a pocas horas de las Elecciones 2026. Según la información consultada este 6 de junio, la organización política de Roberto Sánchez cuenta con 819 personeros inscritos, mientras que el partido de Keiko Fujimori registra 375. En total, el sistema reporta 1.194 acreditaciones en todo el país.

Los personeros cumplen una función clave durante la jornada electoral. Su labor consiste en supervisar el desarrollo de la votación, observar el escrutinio y representar a sus respectivas organizaciones políticas en los locales y mesas de sufragio. También pueden formular observaciones dentro de los procedimientos establecidos por la normativa electoral.

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La distribución de los registros presenta diferencias marcadas entre regiones. Huancavelica aparece como el departamento con más personeros inscritos, con un total de 621 acreditaciones. La cifra representa más de la mitad de los registros observados en el sistema a nivel nacional.

En el otro extremo se encuentran Pasco y Ucayali. Ambas regiones reportan apenas siete personeros inscritos cada una, de acuerdo con los datos disponibles en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. El sistema no detalla cuántos corresponden a cada agrupación política en estos departamentos.

¿Hasta cuándo pueden acreditarse los personeros para las Elecciones 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones ha precisado que las organizaciones políticas podían registrar a sus personeros ante los Jurados Electorales Especiales hasta siete días calendario antes de la elección. Sin embargo, ese no es el único mecanismo de acreditación disponible para los partidos políticos.

La entidad electoral recordó que el sistema Declara+ permite registrar personeros incluso el mismo día de la elección. Además, las organizaciones políticas conservan la posibilidad de realizar acreditaciones presenciales durante la jornada electoral.

De acuerdo con el reglamento vigente, los personeros de centros de votación pueden ser acreditados directamente ante los coordinadores de la ODPE asignados a cada local. En el caso de los personeros de mesa, la acreditación puede efectuarse ante el presidente de mesa el propio día de los comicios.

Fuerza Popular y Juntos por el Perú compitieron por reunir miles de personeros

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, Fuerza Popular lanzó la campaña denominada "Defensores del Perú", una iniciativa que buscaba reunir a 100 mil ciudadanos para cumplir funciones de personeros y apoyo logístico durante la segunda vuelta presidencial. La convocatoria fue presentada públicamente por Keiko Fujimori y dirigentes de su agrupación.

La propuesta recibió una rápida respuesta desde Juntos por el Perú. Ernesto Zunini, vocero del partido político, afirmó que buscarían superar la meta planteada por Fuerza Popular y alcanzar 101.000 personeros para la segunda vuelta.

A pocas horas de la votación, los datos visibles en Declara+ muestran que Juntos por el Perú mantiene una ventaja sobre Fuerza Popular en el número de registros observados en la plataforma, pero no ha llegado a la meta anunciada. Sin embargo, el sistema continúa habilitado para nuevas acreditaciones, por lo que las cifras podrían modificarse hasta el cierre de la jornada electoral.

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ONPE autorizó que los personeros graben el conteo de votos, pero prohibió las transmisiones en vivo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) autorizó que los personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú puedan grabar y tomar fotografías durante el escrutinio de votos en la segunda vuelta presidencial. La medida fue acordada tras una reunión entre representantes de ambas organizaciones políticas y autoridades electorales, en la que se discutieron mecanismos para reforzar la transparencia del proceso.

Según informó la ONPE, los personeros podrán registrar el conteo de votos como respaldo de sus labores de fiscalización. Sin embargo, la entidad estableció una restricción expresa: no estarán permitidas las transmisiones en vivo desde las mesas de sufragio. Además, las grabaciones no podrán interferir con el trabajo de los miembros de mesa ni alterar el desarrollo normal del escrutinio.

La autorización llegó después de que Fuerza Popular solicitara formalmente que sus personeros pudieran filmar el conteo de votos. El pedido fue respaldado por la agrupación fujimorista como una medida para fortalecer la vigilancia electoral. Días después, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, precisó que los miembros de mesa tendrán la última palabra ante situaciones que puedan afectar el orden o el correcto desarrollo del escrutinio.