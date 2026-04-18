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Economía

MTPE: estudiantes universitarios podrán acceder a bases de datos clave del empleo

El Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL), herramienta impulsada por el MTPE, integra datos importantes para la elaboración de estudios. En enero de 2026 el empleo formal privado alcanzó los 4,5 millones de trabajadores.

Universitarios podrán acceder a las bases de datos clave del sector laboral. Foto: MTPE.
Universitarios podrán acceder a las bases de datos clave del sector laboral. Foto: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció la apertura de sus bases de datos para impulsar la investigación universitaria sobre el empleo en el Perú. Esta iniciativa permitirá a estudiantes acceder a información oficial del mercado laboral, facilitando el análisis de la informalidad, tendencias y dinámicas del trabajo en el país.

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El anuncio fue realizado por el viceministro de la cartera, Miguel Vegas Carrera, durante el evento “Universidad y Estado en acción: Información que se convierte en oportunidades para jóvenes investigadores”, desarrollado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en San Isidro.

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“El acceso a datos confiables permite tomar mejores decisiones y diseñar políticas públicas más efectivas, especialmente en favor de la población más vulnerable. Es una prioridad para el Estado fortalecer el uso estratégico de la información laboral”, sostuvo Vegas.

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Acceso a datos para analizar empleo e informalidad

A través de la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL), el MTPE promueve el uso de herramientas como el Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL), que integra datos clave para estudios e indicadores, explicó Miguel Vegas.

En el evento participaron autoridades del MTPE y de la UPC, así como estudiantes de dicha casa de estudios. Foto: MTPE.

En el evento participaron autoridades del MTPE y de la UPC, así como estudiantes de dicha casa de estudios. Foto: MTPE.

Según el viceministro, el sector cuenta con datos acerca de la formalidad e informalidad laboral, así como proyecciones de demanda ocupacional, que ahora estarán al alcance de estudiantes para su análisis académico.

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¿Cuál es la situación del mercado laboral en Perú?

Según la Planilla Electrónica, en enero de 2026 el empleo formal privado alcanzó los 4,5 millones de trabajadores, con un crecimiento del 5% respecto al mismo mes del año anterior.

En contraste, el Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral (RETIL) identifica a 12,4 millones de personas en informalidad, de las cuales 1,1 millones son personas con discapacidad.

En enero de 2026 el empleo formal privado alcanzó los 4,5 millones de trabajadores. Foto: MTPE.

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