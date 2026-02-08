Despidos en el Washington Post en medio de la economía al estilo Trump

Protesta frente al Washington Post por los despidos. Culpan al millonario Jeff Bezos de hacerle caso a Trump, quien ya traía en el ojo al diario que apoyaba a los demócratas. Foto: AFP | AFP

Protesta frente al Washington Post por los despidos. Culpan al millonario Jeff Bezos de hacerle caso a Trump, quien ya traía en el ojo al diario que apoyaba a los demócratas. Foto: AFP | AFP

La noticia la soltó The New York Times. Y el titular que utilizó fue contundente. “Un día trágico para el periodismo: The Washington Post comienza un recorte masivo”.

La información era detallada: más de 300 de los 800 periodistas del Post fueron sacados de la planilla. Despedidos.

The Washington Post comunicó a su personal el miércoles 4 que iniciaría una amplia ronda de ceses, un tercio de todo el personal, y que disminuiría la cobertura local, internacional y deportiva. El que dio la noticia a los empleados fue el editor ejecutivo Matt Murray.

El Post -anunció Murray- será una publicación enfocada aún más en la política y las noticias nacionales. Murray dijo hay que posicionarse “para ser más esenciales”, en medio de lo que se está convirtiendo en un “panorama mediático más abarrotado, competitivo y complicado”.

La sección de deportes cerrará. El área metropolitana será más pequeña. Cerrará la sección de libros, también el podcast diario de noticias. La cobertura internacional será menor: de allí que reporteros de Medio Oriente y hasta de Ucrania fueron despedidos.

En las redes sociales se leían los adioses. “Acabo de ser despedida por el Post en medio de una zona de guerra. No tengo palabras. Estoy devastada”, escribió Lizzie Johnson, corresponsal en Ucrania.

“Ha sido un honor trabajar con los colegas desde Damasco hasta Bagdad, de Derna a Bakhmut”, señaló Louisa Loveluck.

“Hoy es mi último día con el Post. Honrado por el tiempo que pasé en el periódico de mi ciudad natal. Furioso por las decisiones”, contó Matt Cohen.

Bezos y Trump

El que no se quedó callado ante la ola de despidos en The Washington Post, fue el exdirector, el prestigioso Martin Baron. Además de calificar el miércoles como “uno de los días más oscuros” del diario, cuestionó la decisión. “Los desafíos del Post se agravaron aún más por decisiones desacertadas provenientes de las altas esferas, desde una orden cobarde de cancelar un respaldo presidencial 11 días antes de las elecciones de 2024 hasta una nueva versión de la página editorial que ahora destaca solo por su debilidad moral. Los lectores fieles, furiosos al ver al dueño Jeff Bezos traicionar los valores que se suponía debía defender, huyeron del Post”, señaló.

The Washington Post había apoyado a los candidatos demócratas en las elecciones de 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero en 2024 no publicó ningún editorial en apoyo a la demócrata Kamala Harris. Son muchos, como Baron, que aseguran que el diario perdió suscriptores debido a decisiones editoriales, como esa falta de respaldo, a lo que siguió un giro conservador.

“Los repugnantes esfuerzos de Bezos por congraciarse con Trump han dejado una mancha especialmente fea. Este es un caso práctico de destrucción de marca casi instantánea y autoinfligida”, dijo Baron.

Martin Baron ya había escrito en septiembre de 2025, sobre la prensa en peligro, señalando hacia Trump. “Esto se debe a que tenemos un presidente que ha despreciado las limitaciones tradicionalmente asociadas al cargo. A que una mayoría en el Congreso le rinde pleitesía. A que una mayoría en el Tribunal Supremo ha entregado al actual presidente una autoridad y una inmunidad extraordinarias. A que el presidente parece decidido a atacar los pilares institucionales de la democracia”, señaló.

Para los críticos, los despidos muestran que Bezos, una de las personas más ricas del mundo, sucumbió al deseo de su ahora cercano Trump y que aún no ha descubierto cómo hacer rentable una publicación en línea. Según el Wall Street Journal, el NYT perdió 100 millones de dólares en 2024.

Un año del segundo gobierno de Trump

Hay quienes sostienen en las redes sociales que el multimillonario Jeff Bezos, socio de Trump, compró el periódico con 150 años de historia, puntal del mejor periodismo (caso Watergate) para desmantelarlo.

Según el NYT no es el único medio editorial que tiene dificultades para ser rentable. No se trata solo de los desafíos y obstáculos que impone la IA generativa o que las audiencias se han dispersado por las diversas plataformas de redes sociales.

También están las presiones políticas y, por supuesto, la incertidumbre económica. Lo cierto es que, como informa EFE, los despidos en EEUU sobrepasan los 100.000 en enero de 2026, la cifra mensual más alta desde 2009, según una entidad especializada en el tema.

Aunque, en términos de cifras, al primer año del segundo gobierno de Donald Trump no le ha ido tan mal como presagiaban los especialistas. El jefe de Economía del Times, Ben Casselman, lo resume así: El desempleo es bajo aún, el gasto de los consumidores es fuerte y la inflación es persistentemente alta, mejora de manera gradual.

Un asalto sin cuartel

La economía estadounidense mostró en este año del segundo Trump un crecimiento del PIB (3,8% en el segundo trimestre y 4,3% en el tercero) y récords bursátiles (el índice S&P 500, acumuló una subida cercana al 15% en el último año y registró varios máximos históricos), pese a la guerra comercial y la incertidumbre política desatada por el mismo republicano.

“Los aranceles, la política económica emblemática de Trump, no han desencadenado el renacimiento manufacturero que prometió, pero tampoco han provocado el repunte de la inflación que muchos pronosticadores temían. El mercado bursátil se tambaleó y alcanzó una ganancia sólida, aunque no espectacular, del 16 por ciento”, apunta Casselman.

Pero el experto considera que sería un error pensar que las medidas de Trump han dejado indemne a la economía.

Trump tomó este mandato como si fuera un asalto sin cuartel a muchas de las instituciones y paradigmas que se consideran los cimientos de la fortaleza económica estadounidense.

Intentó socavar la independencia de la Reserva Federal, despidió al director de la Oficina de Estadísticas Laborales, agencia que recopila datos económicos clave, y recortó la financiación de las universidades importantes en la investigación científica de vanguardia.

Intervino en tratos comerciales privados, tomó participaciones en empresas privadas y amenazó a ejecutivos de empresas que no adoptan sus prioridades. Restringió drásticamente la migración, cuestionó el valor de las alianzas de EEUU e impuso aranceles punitivos a amigos y adversarios por igual.

Por todo ello, economistas de diversas ideologías advierten que Trump está poniendo al país en una senda que, en el futuro, dejará el sistema financiero menos estable y a los estadounidenses menos prósperos.

De allí que las encuestas mencionan como preocupación los efectos de los aranceles y el mercado laboral. A los estadounidenses les preocupa su capacidad para encontrar un nuevo empleo si pierden el actual. Frustrados por los altos precios, ahora también se preocupan por perder sus ingresos. La inflación no se desbordó, pero el costo de vida sigue pesando en los hogares.

Trump volvió a la Casa Blanca con la promesa de “hacer rico a EEUU otra vez”, que afecta al exterior y también tiene efectos al interior. Y los periodistas del Post lo acaban de saber.

Batalla por la independencia de la Fed

-Además de aranceles a amigos y adversarios, y su guerra antimigrante, Trump desató una batalla contra el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, a quien llamó idiota ¿El motivo? Trump quiere recortar las tasas de interés.

-Trump ya anunció a Kevin Warsh para reemplazar a Powell en mayo y lo primero que dijo es que “sin duda él quiere recortar las tasas”.

-Mientras Trump sigue detrás de tasas de interés más bajas “para impulsar la economía”, se verá si Warsh defiende la independencia de la Fed y mantiene a raya la inflación y busca el pleno empleo.