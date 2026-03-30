Carolina Trivelli, investigadora principal del IEP: “En el Perú no falta comida, el problema es que a la gente no le alcanza para comprarla”

A pesar de su estabilidad macroeconómica y de ser un importante productor de alimentos, el Perú mantiene altos niveles de inseguridad alimentaria, tal como se evidenció en el último Índice Global del Hambre (IGH) 2025.

El aumento del costo de vida y la lenta recuperación de los ingresos tras la pandemia han dejado a miles de familias en una situación de mayor vulnerabilidad, obligándolas a reducir sus raciones o ajustar su dieta diaria.

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En esta entrevista, la investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, analiza cómo la fragilidad económica de los hogares se ha convertido en uno de los principales factores detrás del deterioro en el acceso a alimentos en el país.

— Aunque el Perú aparece en el puesto 39 del ranking global del hambre, aún hay regiones en situación grave. ¿Cómo se explica esta contradicción?

El problema del acceso a alimentos en el Perú es, sobre todo, un problema de ingresos. A muchas familias simplemente no les alcanza. A pesar de nuestra 'macro fantástica', a nivel micro y distributivo todavía no logramos recuperar los niveles de pobreza previos a la pandemia. Y eso es bien grave.

Casi todos los países de América Latina —con crecimientos mejores o peores que el nuestro— ya lograron recuperar esos niveles e incluso reducir la pobreza. En el Perú no. La recuperación de ingresos, sobre todo para las familias de menores recursos, ha sido muy lenta.

La verdad es que las hemos dejado bastante solas. A diferencia de lo que ocurrió en otros países, la reacción del Estado frente al enorme salto de pobreza que provocó la pandemia —y luego la inflación de alimentos— fue bastante limitada. En la práctica, muchas familias tuvieron que arreglárselas como pudieron.

— ¿Qué pasó con las familias que cayeron en pobreza durante la pandemia?

Muchas no han logrado recuperarse. Hay personas que ya gastaron todo su capital de trabajo, que vendieron sus activos productivos o que enfrentaron problemas de salud. Cuando llegas a ese punto, revertir la situación se vuelve muy difícil.

Además, el problema alimentario en el Perú viene deteriorándose desde antes de la pandemia, alrededor de 2018 o 2019. Los niveles de inseguridad alimentaria siguen siendo altos comparados con otros países de América Latina.

Y hay algo clave, en el Perú no falta comida. El problema es que muchas familias no tienen la capacidad económica para comprarla.

A pesar de la estabilidad macroeconómica y de ser un importante productor de alimentos, el Perú mantiene altos niveles de inseguridad alimentaria.

“La pobreza cambió, pero las políticas sociales siguen siendo las mismas”

— ¿Y qué políticas han faltado para enfrentar este problema?

Yo diría que hay dos problemas. El primero es que seguimos aplicando políticas diseñadas para otra realidad. Muchas de las herramientas que usamos para combatir la pobreza fueron pensadas para el Perú de hace más de una década.

Pero la pobreza de hoy es distinta. Tiene más vulnerabilidad y más hambre. Entonces estamos intentando resolver un problema nuevo con herramientas viejas. Es como intentar tomar sopa con tenedor.

El segundo problema es que en el Perú tenemos la fantasía de que una misma política sirve para todo el mundo. Pero el país es muy diverso. Cajamarca, que es el departamento más rural del Perú, no necesita lo mismo que Tacna. Sin embargo, desde el Estado se termina ofreciendo prácticamente lo mismo para todos.

— ¿Qué implicaría cambiar ese enfoque?

Implica construir paquetes de políticas y servicios adaptados a cada territorio.

También supone una mayor participación de las autoridades locales, de las organizaciones sociales y de las universidades para identificar qué necesita realmente cada región.

Las políticas sociales, educativas o de infraestructura no pueden ser idénticas en todo el país.

— El informe (IGH 2025) también muestra que algunas regiones vinculadas a la agroexportación presentan mejores resultados. ¿Por qué ocurre eso?

Primero, no todas las regiones pueden ser agroexportadoras. Ese modelo requiere condiciones específicas: clima, infraestructura, logística, cercanía a puertos. No es algo que simplemente se pueda replicar en cualquier lugar. Pero lo más importante es que en esas zonas la gente tiene ingresos. Las personas trabajan en esas actividades y con ese dinero pueden ir al mercado y comprar alimentos.

En muchas zonas de la sierra el problema es justamente la falta de ingresos. En el mundo rural peruano, alrededor del 16% de las familias vive en pobreza extrema. Eso significa que incluso si destinaran todos sus recursos solo a la alimentación, no lograrían cubrir la canasta básica.

"La pobreza en Lima se duplicó tras la pandemia, pasó de 14% a cerca de 28%"

— ¿Qué tan vulnerable es el sistema alimentario peruano frente a crisis como la pandemia o la inflación?

Es bastante vulnerable porque las redes de protección son limitadas. Cuando llega una crisis, la respuesta suele ser individual: cada familia hace lo que puede. Reducen las porciones, dejan de comprar los alimentos más caros —que suelen ser también los más nutritivos— o empiezan a comer peor para ajustar el presupuesto.

En muchos barrios aparecen las ollas comunes, que han sido fundamentales. Pero esas redes comunitarias son muy frágiles y no pueden sostenerse indefinidamente. Además, en los hogares más pobres cerca de la mitad del presupuesto se destina a alimentos.

La otra mitad se va en transporte, electricidad o agua. Entonces, cuando suben los precios, la única variable que pueden ajustar es la comida.

— ¿Por qué la inseguridad alimentaria también está creciendo en la capital?

Porque el aumento de pobreza en Lima fue muy fuerte. Antes de la pandemia, en 2019, la pobreza en la capital estaba alrededor del 14%. Después llegó a cerca del 28%. Se duplicó.

Y ser pobre en una gran ciudad es muy duro. Imagínate tener cero soles en el bolsillo y vivir en un cerro de Lima. Si no tienes dinero, ese día no puedes comprar agua, no puedes comprar comida y tampoco puedes pagar un pasaje para salir a buscar trabajo. Muchas familias viven prácticamente al día. Compran hoy lo que ganaron ayer. Si ayer no ganaron nada, hoy no tienen nada.

— Regiones como Huancavelica o Pasco siguen registrando niveles graves de hambre pese a haber tenido crecimiento económico. ¿Cómo se explica?

Es importante recordar que parten de niveles muy bajos, así que necesitan muchos años de crecimiento sostenido para revertir esa situación. Y segundo porque buena parte del crecimiento económico en esas regiones proviene de sectores como la minería o la generación de energía.

Esas actividades no necesariamente generan ingresos directos para la población local. Cuando el crecimiento se apoya en sectores como la agricultura, el comercio, los servicios o la construcción, hay más oportunidades para las personas en situación de pobreza.

— ¿El hambre en el Perú es más un problema de pobreza, de precios o de mala gestión del Estado?

Es una combinación de los tres. Lamentablemente, la pobreza no se ha revertido ni siquiera a los niveles previos a la pandemia. Esto se debe, en parte, a que, aunque hoy tenemos una inflación baja, hemos pasado por momentos de alta inflación, y a que los mercados laborales se han recuperado de manera muy desigual.

Además, el Estado no ha tomado en cuenta que la pobreza ha cambiado, hoy la pobreza viene acompañada de hambre. Sin embargo, continúa operando como si fuese la misma pobreza de hace 15 años.

— ¿Qué medidas urgentes debería tomar el Estado?

Primero, reconocer que existe un problema serio de hambre y darle un sentido de urgencia. Eso implica fortalecer los programas sociales, mejorar los que ya existen y trabajar más con las organizaciones comunitarias, como las ollas comunes o los comedores populares.

También se podrían implementar medidas de emergencia. Por ejemplo, garantizar que cualquier persona que tenga hambre pueda acceder a un comedor municipal. En un país productor de alimentos no deberíamos aceptar que la gente pase hambre.