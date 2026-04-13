Peruanos que voten HOY, 13 de abril, podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable, según el MTPE: conoce las condiciones

Las horas no laboradas durante la jornada electoral deberán ser compensadas según acuerdo entre trabajador y empleador, según el MTPE. | Foto: Andina/MTPE

Las horas no laboradas durante la jornada electoral deberán ser compensadas según acuerdo entre trabajador y empleador, según el MTPE. | Foto: Andina/MTPE

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que los trabajadores que se hayan trasladado a Lima desde otras provincias o regiones para participar en la jornada electoral de este 13 de abril de 2026 podrán acceder a un día de descanso remunerado compensable. La disposición se enmarca en el proceso electoral y tiene como finalidad asegurar el ejercicio del derecho al voto y el cumplimiento de funciones como miembros de mesa.

La medida también contempla a quienes asuman el rol de miembros de mesa en los locales habilitados en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. En ese contexto, la entidad exhortó a los empleadores a otorgar facilidades durante la jornada electoral, en coordinación con lo dispuesto por las autoridades competentes.

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Comunicado del MTPE sobre las facilidades a electores pendientes del proceso electoral 2026. | Foto: MTPE/X

Condiciones para acceder al día de descanso remunerado compensable tras votar el 13 de abril, según el MTPE

El descanso compensable correspondiente al 14 de abril de 2026 está contemplado para los ciudadanos que emitan su voto y se hayan trasladado a Lima desde otras regiones del país. También alcanza a quienes desempeñen funciones como miembros de mesa, incluso en casos donde estos roles sean asumidos ante la ausencia de los ciudadanos previamente designados.

De igual manera, la disposición incluye a los miembros de mesa sorteados que no lograron completar su capacitación, pero que finalmente cumplen con esta función durante la jornada electoral. En todos los casos, el día de descanso será remunerado, aunque estará sujeto a compensación posterior entre el trabajador y el empleador.

MTPE: Facilidades laborales para electores y miembros de mesa durante la jornada electoral

El MTPE exhortó a los empleadores a otorgar permisos a sus trabajadores para que puedan acudir a votar sin inconvenientes el 13 de abril. Estas facilidades también se extienden a quienes deban cumplir funciones como miembros de mesa en los distintos locales de votación habilitados en Lima.

En cuanto a las horas no laboradas durante la jornada electoral, la entidad indicó que deberán ser compensadas posteriormente, conforme a un acuerdo entre ambas partes. En caso de no existir consenso, será el empleador quien determine la forma de compensación. Además, se reiteró el compromiso institucional de respaldar el desarrollo del proceso electoral en coordinación con las autoridades correspondientes.

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