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Economía

Fondo privado irrumpe en vivienda social con tasas de hasta 16,5% y apuesta por financiar S/200 millones en proyectos de Techo Propio

Vehículo dirigido a inversionistas institucionales y de alto patrimonio canalizará recursos hacia proyectos de vivienda social, apuntando a cubrir la fase inicial de construcción en un mercado con alta demanda y respaldo estatal.

El 70% de los recursos se destinará a proyectos para Adquisición de Vivienda Nueva.
El 70% de los recursos se destinará a proyectos para Adquisición de Vivienda Nueva.

En un contexto donde los inversionistas locales buscan alternativas en soles y el sector inmobiliario social mantiene dinamismo, Inversiones.Io Gestión Patrimonial prepara el lanzamiento de un fondo privado enfocado en el financiamiento de proyectos vinculados al programa Techo Propio del Fondo MiVivienda.

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Este producto se encuentra en descorrelacionado de la coyuntura nacional e internacional porque está empujado por la demanda estructural de la vivienda que asciende a aproximadamente 2 millones de personas.

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El fondo proyecta financiar hasta S/200 millones durante el año. Según Simón Vacher, gerente general, el vehículo estará orientado a inversionistas institucionales y clientes afluentes interesados en diversificar su exposición con un producto de alto rendimiento.

El 70% de los recursos se destinará a proyectos para Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), mientras que el 30% financiará iniciativas de la modalidad Sitio Propio del programa Techo Propio. El financiamiento promedio por operación será de alrededor de S/300.000.

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La estrategia apunta a cubrir la etapa inicial de los desarrollos inmobiliarios, que representa entre 5% y 10% del costo total de la obra. “Este segmento presenta una demanda creciente de capital por parte de promotores con una aceleración de la demanda para nuevos proyectos”, señala Simón Vacher.

El vehículo contará con la participación de un fideicomiso administrado por el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de custodiar los fondos. Asimismo, el fondo tendrá una inversión mínima de S/50.000. La firma estima que el ticket promedio para personas naturales superará los S/300.000.

En cuanto a rentabilidad, el vehículo ofrecerá dos estructuras:

  • Una alternativa con pago mensual de intereses equivalente a una tasa nominal anual de 15% durante 12 meses.
  • Un producto tipo “bullet” con rendimiento de 16,5% anual, que pagará capital e intereses al vencimiento durante 12 meses.

Para el mercado, este movimiento refleja una mayor sofisticación de los vehículos privados orientados a segmentos inmobiliarios específicos, en particular en vivienda social, donde convergen demanda estructural, respaldo estatal y oportunidades de rentabilidad en moneda local.

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