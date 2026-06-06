País para Todos se pronuncia tras acercamiento entre Keiko Fujimori y Carlos Álvarez: "No respaldamos su candidatura"

Tras las declaraciones de Fujimori y Álvarez, el partido País Para Todos rechazó cualquier apoyo a Fuerza Popular y marcó distancia de su excandidato presidencial. Foto: composición LR

Tras las declaraciones de Fujimori y Álvarez, el partido País Para Todos rechazó cualquier apoyo a Fuerza Popular y marcó distancia de su excandidato presidencial. Foto: composición LR

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La dirigencia nacional de País para Todos emitió un comunicado para marcar distancia de Keiko Fujimori luego de que la candidata de Fuerza Popular convocara públicamente a Carlos Álvarez a trabajar juntos en temas de seguridad ciudadana. El partido fue enfático al señalar que no respalda la postulación de la lideresa fujimorista. "País para Todos no respalda la candidatura de la señora Keiko Fujimori", indicó la organización política.

El pronunciamiento llegó un día después de que Fujimori difundiera un video en el que mostró el plan de gobierno de Álvarez y destacara coincidencias con sus propuestas contra la delincuencia. Horas más tarde, el excandidato presidencial aceptó la convocatoria y expresó su disposición a colaborar con la aspirante de Fuerza Popular.

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Ante esa situación, el partido precisó que cualquier declaración realizada por Carlos Álvarez corresponde únicamente a una opinión personal. "Cualquier pronunciamiento de Carlos Álvarez corresponde exclusivamente a una posición personal y no institucional", sostuvo el comunicado difundido por el Comité Ejecutivo Nacional.

La agrupación también remarcó que las decisiones políticas no dependen de una sola persona. Según explicó, la posición institucional se construye con la participación de dirigentes, coordinadores y militantes de distintas regiones del país, por lo que ninguna opinión individual puede representar por sí sola la voluntad partidaria.

País para Todos rechaza uso de sus propuestas en campaña de Keiko Fujimori

En el documento, País para Todos expresó su rechazo al uso de sus símbolos, documentos y propuestas para transmitir una imagen de respaldo a Keiko Fujimori. La organización sostuvo que el video difundido por la candidata podía generar una interpretación equivocada sobre su posición frente a la segunda vuelta electoral.

"Rechazamos cualquier uso de nuestros símbolos, documentos o propuestas para sugerir lo contrario", señaló el partido al referirse a la posibilidad de que se vincule institucionalmente a la agrupación con la campaña de Fuerza Popular.

El pronunciamiento respondió directamente al mensaje difundido por Fujimori. En ese video, la candidata afirmó que compartía las propuestas de Carlos Álvarez en materia de seguridad y lo invitó a sumarse a una estrategia conjunta para combatir el crimen organizado, las extorsiones y el sicariato.

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Partido afirma que tiene más coincidencias con Roberto Sánchez

Uno de los puntos más llamativos del comunicado hace referencia a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, que disputa la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori.

La agrupación indicó que sus instancias partidarias y gran parte de su militancia consideran que las propuestas con mayor cercanía a los principios defendidos por País para Todos se encuentran en la candidatura de Sánchez. "Las propuestas que guardan mayor coincidencia con los principios y planteamientos defendidos por País Para Todos se encuentran en la candidatura de Roberto Sánchez y Juntos Por El Perú", afirmó.

La declaración marca una diferencia respecto a la posición asumida por Carlos Álvarez y deja en evidencia una distancia política frente a la candidatura de Fuerza Popular a pocas horas de la segunda vuelta.

Carlos Álvarez aceptó convocatoria de Keiko Fujimori

La controversia comenzó cuando Keiko Fujimori publicó un video en redes sociales en el que mostró el plan de gobierno elaborado por Carlos Álvarez y destacó su propuesta para enfrentar la inseguridad ciudadana.

La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que era momento de priorizar coincidencias antes que diferencias políticas. En ese mensaje, invitó al excandidato presidencial a trabajar en conjunto para enfrentar la delincuencia y reforzar las medidas de seguridad en el país.

Carlos Álvarez respondió horas después. A través de un video, agradeció la convocatoria y señaló que esperaba que los candidatos que llegaron a la segunda vuelta tomaran en cuenta las propuestas planteadas por su agrupación durante la campaña electoral. Sin embargo, la posterior reacción de País para Todos evidenció que esa posición no cuenta con respaldo institucional dentro del partido.