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Samahara Lobatón fue eliminada de ‘La granja VIP Perú’ y acusan al programa de “robo” en las redes sociales: “¡Injusticia!”

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, fue eliminada sorpresivamente de 'La granja VIP Perú' y quedó fuera días antes de la final del reality show de Panamericana Televisión.


Samahara Lobatón, miembro de las ‘Víboras’, no consiguió los votos necesarios frente a sus contrincantes del team ‘Reales’, lo que sorprendió a sus seguidores y espectadores.
Samahara Lobatón, miembro de las ‘Víboras’, no consiguió los votos necesarios frente a sus contrincantes del team ‘Reales’, lo que sorprendió a sus seguidores y espectadores. | Foto: captura Youtube
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Contra todo pronóstico, Samahara Lobatón fue eliminada de 'La granja VIP Perú', a pocos días de la gran final del reality de convivencia de Panamericana Televisión. La hija de Melissa Klug, integrante de las Víboras, no logró los votos necesarios frente a sus contrincantes del equipo de las Reales: Gabriela Herrera, Paul Michael y Mónica Torres.

Muchas personas quedaron sorprendidas por su eliminación, debido a que era la única integrante de su grupo. Ahora, Shirley Arica es la sola representante de las Víboras que sigue en competencia. Ante esa situación, los cibernautas no tardaron en opinar sobre la salida de la influencer y aseguraron que el canal habría cometido fraude respecto de los votos.

Acusan a 'La granja VIP Perú' de trafa. Foto: captura Youtube

Acusan a 'La granja VIP Perú' de trafa. Foto: captura Youtube


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