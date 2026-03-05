SBS propone facilitar el acceso a fondos para familiares de afiliados fallecidos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto de norma que busca fortalecer el acceso de los familiares o herederos a los fondos previsionales de afiliados fallecidos. | Foto: composición LR/SBS/LP Derecho

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto de norma que busca fortalecer el acceso de los familiares o herederos a los fondos previsionales de afiliados fallecidos. | Foto: composición LR/SBS/LP Derecho

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto de norma con la finalidad de fortalecer la comunicación entre las empresas administradoras de fondos y los familiares de afiliados fallecidos. La iniciativa busca que los beneficiarios o herederos sean informados de manera oportuna sobre la existencia de recursos previsionales acumulados que aún no han sido reclamados.

Según la propuesta, las administradoras deberán identificar periódicamente a los afiliados fallecidos que mantienen saldos en sus cuentas individuales de capitalización y cuyos familiares no hayan iniciado trámites para acceder a una pensión de sobrevivencia o herencia. De esta manera, se espera facilitar el acceso de los beneficiarios a estos fondos y evitar que permanezcan sin ser reclamados durante largos períodos.

¿Cómo serán las estrategias y las campañas de las AFP y otras entidades?

Con el objetivo de mejorar la comunicación con los potenciales beneficiarios, el marco propuesto busca informar a los herederos o familiares sobre la existencia de recursos previsionales pertenecientes a afiliados fallecidos. Para ello, se plantea que las administradoras desarrollen mecanismos que faciliten el acceso a esta información y promuevan que los beneficiarios conozcan oportunamente sus derechos.

En ese sentido, la administradora deberá realizar periódicamente la identificación del universo de afiliados fallecidos que aún mantienen fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización y cuyos familiares no hayan iniciado los trámites correspondientes para acceder a una pensión de sobrevivencia o al proceso de herencia. De esta manera, se busca reducir los casos en los que los recursos previsionales permanecen sin ser reclamados.

¿Cuáles son las acciones que se tomarán en cuenta en la iniciativa de la SBS?

Mediante la Ley N.° 32123 –Ley de modernización del sistema previsional peruano– se establece que los saldos no reclamados por un período de diez años serán transferidos al Sistema Nacional de Pensiones.

Por ese motivo, el proyecto plantea implementar cuatro medidas orientadas a fortalecer la campaña de comunicación y garantizar que los potenciales beneficiarios reciban información clara y oportuna sobre la existencia de estos fondos, con el fin de que puedan iniciar los trámites correspondientes antes de que los recursos sean transferidos al sistema previsional público.

Verificación del fallecimiento: consiste en realizar el cruce de datos con las entidades que registran información sobre defunciones, con el fin de confirmar los casos de afiliados al Sistema Privado de Pensiones fallecidos, en cumplimiento del rol fiduciario que tienen las EAF.

consiste en realizar el cruce de datos con las entidades que registran información sobre defunciones, con el fin de confirmar los casos de afiliados al Sistema Privado de Pensiones fallecidos, en cumplimiento del rol fiduciario que tienen las EAF. Comunicación directa: implica el envío de una notificación por parte de la Empresa Administradora de Fondos (EAF) al último contacto registrado del afiliado fallecido, con el objetivo de informar a los posibles beneficiarios o familiares.

implica el envío de una notificación por parte de la Empresa Administradora de Fondos (EAF) al último contacto registrado del afiliado fallecido, con el objetivo de informar a los posibles beneficiarios o familiares. Difusión masiva: contempla la publicación semestral de la relación de afiliados fallecidos en un diario de amplia circulación a nivel nacional, así como la difusión permanente del listado actualizado en los portales institucionales de las EAF.

contempla la publicación semestral de la relación de afiliados fallecidos en un diario de amplia circulación a nivel nacional, así como la difusión permanente del listado actualizado en los portales institucionales de las EAF. Control y trazabilidad: establece que las EAF deben conservar un registro verificable de todo el proceso y la documentación relacionada, con fines de supervisión y para evaluar, mediante indicadores, la eficacia y pertinencia de la campaña informativa.