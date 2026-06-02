Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

Gobierno plantea bono adicional para jóvenes de 20 a 28 años que adquieran su primera vivienda. | Composición LR/ Difusión

Gobierno plantea bono adicional para jóvenes de 20 a 28 años que adquieran su primera vivienda. | Composición LR/ Difusión

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Un proyecto de Resolución Ministerial presentado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) propone modificar el Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH) y abre la posibilidad de un subsidio adicional específico para jóvenes estudiantes que buscan adquirir su primera vivienda en Perú.

Entre los principales cambios planteados figura la creación de un subsidio complementario de S/10.300 para jóvenes de entre 20 y 28 años que cumplan con los requisitos establecidos por el programa Techo Propio.

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A través de la Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA, publicada este 2 de junio en el diario oficial El Peruano, el sector dispuso la difusión de un proyecto que modifica las reglas de acceso al Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva. La propuesta aún no ha sido aprobada de manera definitiva y deberá pasar por un proceso de consulta pública antes de su eventual implementación.

¿En qué consiste el bono adicional para jóvenes?

De acuerdo con el proyecto normativo difundido por el MVCS, el beneficio estaría dirigido a personas de entre 20 y 28 años que adquieran una vivienda nueva mediante el Bono Familiar Habitacional.

El incentivo económico equivaldría a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/10.300 con el valor vigente de la UIT para 2026. La iniciativa busca facilitar el acceso de los jóvenes a una primera vivienda y promover una mayor participación de este grupo en los programas habitacionales impulsados por el Estado.

Proyecto permanecerá en consulta pública por 15 días

La Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA establece que el proyecto permanecerá disponible para recibir comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía durante 15 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación.

Las observaciones podrán presentarse a través de la plataforma digital del Ministerio de Vivienda. Posteriormente, la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo se encargará de sistematizar y evaluar las propuestas recibidas.

Una vez concluida esta etapa, el sector decidirá si aprueba las modificaciones planteadas al reglamento operativo.

¿Qué es el Bono Familiar Habitacional?

El Bono Familiar Habitacional es un subsidio otorgado por el Estado a través del programa Techo Propio para facilitar el acceso a viviendas de interés social.

El beneficio se entrega por única vez y no requiere devolución por parte de los beneficiarios. Actualmente, puede utilizarse para la compra de una vivienda nueva, la construcción en sitio propio o el mejoramiento de una vivienda existente.

Con la propuesta publicada por el Ministerio de Vivienda, los jóvenes podrían acceder a un apoyo económico adicional que se sumaría al subsidio ya contemplado dentro del programa.