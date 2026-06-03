Ministro de Comercio Exterior y Turismo renuncia en medio de polémica por retraso del TLC entre Perú y Brasil

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José Fernando Reyes Llanos renunció este miércoles 3 de junio al cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en medio de la controversia generada por la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil y cuando se encontraba próximo a ser interpelado por el Congreso.

La carta de renuncia, dirigida al presidente José María Balcázar Zelada, contiene referencias que han generado especial atención debido a las razones expuestas por el ahora exministro para dejar el cargo.

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'La decisión que hoy adopto responde a razones estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales', señala Reyes en el documento.

Sin embargo, el punto más sensible aparece cuando se refiere a la conducción de acuerdos internacionales. El exministro sostiene que los temas vinculados a 'acuerdos o entendimientos internacionales' que puedan involucrar aspectos relacionados con 'integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción' requieren una evaluación que vaya más allá de criterios políticos o comerciales inmediatos.

Asimismo, advierte que estas decisiones deben considerar la reputación institucional del país y los estándares de gobernanza pública que Perú está llamado a fortalecer ante la comunidad internacional.

'Considero que la conducción de temas vinculados a acuerdos o entendimientos internacionales —especialmente aquellos que podrían involucrar componentes relacionados con integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción— exige no solo una evaluación de oportunidad comercial o política inmediata', señala la carta.

Mincetur: renuncia en medio de cuestionamientos

La salida de Reyes se produce en un contexto marcado por las críticas alrededor del acuerdo comercial con Brasil, cuya aplicación continúa pendiente pese a haber sido negociado y aprobado por ambos países.

El ahora exministro también afirma que, siendo consecuente con su posición técnica sobre estas materias y con la necesidad de salvaguardar los intereses del Estado, consideró pertinente "dar un paso al costado".

La referencia a principios de integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción podría abrir nuevos cuestionamientos sobre las discrepancias existentes dentro del Ejecutivo respecto al manejo de la relación bilateral con Brasil y la implementación de acuerdos estratégicos.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando las razones detrás de la salida de Reyes ni ha anunciado a su reemplazo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.