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Barra de Universitario rechaza cierre de campaña de Keiko: "Por memoria, justicia y dignidad, Fujimori nunca más"

Jean Ferrari, actual director deportivo de la Selección Peruana y exadministrador de Universitario de Deportes, integra el equipo técnico de la candidata de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori cerró su campaña en la Arena Monumental del Estadio de la U. Foto: Carlos Félix/ La República.
Keiko Fujimori cerró su campaña en la Arena Monumental del Estadio de la U. Foto: Carlos Félix/ La República.
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La Barra de Universitario de Deportes rechazó que Keiko Fujimori realizara su mitin de cierre en la Arena Monumental del Estadio de la U, en el distrito de Ate Vitarte.

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A través de un comunicado, la barra del Bloque Crema rechazó el accionar de la dirigencia al facilitar las instalaciones del club para actividades vinculadas a la campaña política de la mencionada candidata presidencial. “¡Por memoria, justicia y dignidad, Fujimori nunca más! ¡Y dale U, contra la corrupción!”, sostuvo la barra crema.

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Sobre ello, rechazaron el accionar de la dirigencia por brindar facilidades en las instalaciones del club para actividades vinculadas a la campaña política de Keiko Fujimori.

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“En memoria de todas las víctimas del fujimorismo, las y los hinchas cremas no permitiremos que se otorguen espacios de legitimación política a Keiko Fujimori dentro de nuestro club ni en nuestras sedes”, cuestionaron.

Cuestionamientos por la falta de rechazo

En el documento también manifestaron su extrañeza por la ausencia de pronunciamientos de algunas de las principales barras organizadas del club. Recordaron que, en ocasiones anteriores, estas habían rechazado intentos de politización de la hinchada.

Atribuyen al fujimorismo el autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la década de 1990. En ese contexto, recordaron casos emblemáticos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

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Los firmantes sostuvieron que la historia de Universitario y de la denominada garra crema se encuentra vinculada a las luchas populares y a la defensa de las libertades democráticas. Consideraron inaceptable que la imagen del club, sus símbolos y el sentimiento de los hinchas sean asociados con la política.

"La U no se compra ni se vende" no es solo una frase o una consigna; es un principio que los colectivos firmantes sostenemos y reivindicamos desde la práctica. Por ello, convocamos a las y los hinchas cremas a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de instrumentalización política”, expresaron.

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