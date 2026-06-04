¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

Reiniciar el dispositivo ayuda a resolver problemas de lentitud en Android e iPhone, liberando memoria y cerrando aplicaciones que consumen recursos en segundo plano. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Reiniciar el dispositivo ayuda a resolver problemas de lentitud en Android e iPhone, liberando memoria y cerrando aplicaciones que consumen recursos en segundo plano. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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Muchos usuarios ya no apagan ni reinician su teléfono móvil con frecuencia. No obstante, especialistas advierten que esta rutina protege la información personal y optimiza el funcionamiento de los dispositivos, pues la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos señala que reiniciar el celular permite interrumpir temporalmente procesos que podrían ser aprovechados por software malicioso, lo que dificulta su permanencia en el sistema.

Además de la protección contra códigos dañinos, investigadores tecnológicos afirman que esta acción favorece un rendimiento estable. Al respecto, especialistas de Google explican que varios problemas de lentitud o bloqueos inesperados en Android se resuelven con un simple reinicio, ya que esto libera memoria y cierra aplicaciones que consumen recursos en segundo plano, lo cual corrige fallas menores del sistema.

¿Por qué es necesario reiniciar el smartphone una vez por semana?

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) aconseja apagar y encender el teléfono móvil cada semana para interrumpir la memoria activa, un espacio donde los programas maliciosos suelen alojarse. Esta acción dificulta la operación de virus y vulnerabilidades cibernéticas. Al respecto, el organismo señala que esa medida reduce riesgos asociados a intentos de acceso no autorizado y a ciertos tipos de malware que dependen de la RAM para mantenerse activos.

Además, esta práctica favorece la estabilidad de los equipos iPhone. De acuerdo con Apple, las actualizaciones del sistema requieren condiciones específicas, como batería suficiente, conectividad estable y espacio de almacenamiento; reiniciar el dispositivo facilita su correcta instalación y permite retomar pasos pendientes. De este modo, mejora la eficiencia energética y el rendimiento de la red inalámbrica.

Para los usuarios de Android, Google sostiene que fallas comunes, como la lentitud o el cierre imprevisto de herramientas digitales, disminuyen con un simple apagado preventivo. La empresa tecnológica enfatiza que esta rutina ayuda al sistema operativo a optimizar la gestión de recursos y restaurar procesos que podrían haber quedado incompletos por fallas operativas.

¿Qué otros hábitos de ciberseguridad protegen tu teléfono móvil?

Especialistas advierten que el reinicio periódico de los smartphones no sustituye a las medidas de protección fundamentales. Por ello, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) aconseja mantener activos el bloqueo de pantalla, la autenticación en dos pasos y las actualizaciones automáticas. Asimismo, la entidad recomienda específicamente evitar enlaces sospechosos, no escanear códigos QR de origen desconocido y descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales.

Por su parte, los expertos en tecnología sugieren combinar esta acción con una gestión eficiente del almacenamiento interno. De hecho, Google enfatiza que cerrar programas que no se utilizan y liberar espacio con regularidad ayuda a prevenir problemas de rendimiento que un reinicio por sí solo no resolvería. Este hábito complementario optimiza la velocidad del sistema operativo y disminuye el riesgo de sufrir bloqueos imprevistos.

Para concluir, Apple destaca que apagar y encender el equipo mejora la eficiencia de la batería junto con la conectividad de red. Según la compañía de Cupertino, reiniciar permite restablecer la señal y corregir pequeñas fallas que afectan el consumo energético, lo que contribuye a una experiencia de uso más fluida. De este modo, el procedimiento se convierte en un componente clave del mantenimiento integral de cualquier dispositivo.