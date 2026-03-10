HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Caja Arequipa alcanza 40 años acompañando el crecimiento de los emprendedores del Perú

Con más de 652 mil clientes de crédito y 1.6 millones de clientes de depósitos, la institución continúa promoviendo la inclusión financiera y el crecimiento de negocios en distintas comunidades.

Se reafirma su misión de acercar oportunidades financieras. Fuente: Difusión.
Se reafirma su misión de acercar oportunidades financieras. Fuente: Difusión.

Caja Arequipa cumple 40 años de trayectoria consolidándose como una de las instituciones microfinancieras más importantes del país, acompañando el esfuerzo de miles de emprendedores que impulsan el desarrollo de sus negocios y contribuyen al crecimiento de sus comunidades.

Desde sus inicios, la institución ha trabajado para acercar servicios financieros a quienes buscan hacer realidad sus proyectos, promoviendo oportunidades para que más personas puedan fortalecer sus negocios, mejorar su calidad de vida y construir un futuro con mayores posibilidades.

Cumplir 40 años representa mucho más que una fecha. Son cuatro décadas acompañando el esfuerzo de miles de emprendedores que confían en nosotros para seguir creciendo. Detrás de cada negocio hay historias de trabajo, familias y sueños que nos inspiran a continuar trabajando con cercanía y compromiso” señaló Pablo Manrique Oroza, presidente del Directorio de Caja Arequipa.

Caja Arequipa tiene presencia en todo el Perú, acercando soluciones financieras a miles de emprendedores y sus familias. Actualmente atiende a más de 652.000 clientes de crédito y cuenta con más de 1,6 millones de clientes de depósitos, reflejo de la confianza que las personas depositan en la institución para impulsar sus negocios y cuidar sus ahorros.

Esta confianza se sustenta en una gestión sólida y responsable. Al cierre de 2025, la entidad alcanzó más de S/10.349 millones en colocaciones y S/8.888 millones en depósitos, consolidando su posición dentro del sistema microfinanciero del país.

Asimismo, Caja Arequipa mantiene un reconocimiento sostenido por parte de entidades especializadas que destacan su solidez financiera, su adecuada gestión y su compromiso con la inclusión financiera, así como su enfoque en el desarrollo sostenible.

En estos años, la institución también ha fortalecido su presencia en el mercado de valores y en el acceso a financiamiento internacional, iniciativas que contribuyen a ampliar su capacidad para seguir impulsando oportunidades para más emprendedores en todo el país.

A lo largo de estas cuatro décadas, Caja Arequipa ha construido una relación cercana con sus clientes, basada en la confianza, el acompañamiento y el compromiso con su crecimiento.

En este nuevo hito institucional, la entidad reafirma su propósito de continuar impulsando la inclusión financiera y de seguir acompañando a los emprendedores del Perú en el desarrollo de sus proyectos y sueños.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

