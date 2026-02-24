HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Economía

Retiro AFP: Presentan tercer proyecto en busca del noveno retiro

Presentan nuevo proyecto de ley que propone autorizar un nuevo retiro de AFP correspondiente al noveno desembolso. Este es el tercer proyecto presentado al Congreso del Perú.

El congresista Alfredo Pariona (Perú Libre) presentó un proyecto de ley que propone autorizar un noveno retiro facultativo de hasta 4 UIT (S/22.000). Con esta propuesta, el debate sobre un nuevo retiro de fondos vuelve a la agenda del Congreso ahora con mayor presión, ya que se trata del tercer proyecto que plantea hacer este retiro efectivo

El Proyecto de Ley 14073-2025-CR propone que todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan retirar hasta 4 UIT de manera opcional. Entre sus argumentos, destaca la necesidad de brindar liquidez inmediata ante el aumento de la pobreza, la inflación y la pérdida de empleo, además de señalar las altas utilidades registradas por las AFP. 

DANIEL URRESTI LIBRE: ¿JUSTO O NO? SHARMELÍ BUSTÍOS EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

¿Cómo se realizaría el noveno retiro AFP?

El documento indica que la solicitud puede ser presentada de manera física o virtual. El desembolso se realizaría cada 30 días calendario, iniciando 30 días despés de presentarse la solicitud. Además, precisa que los fondos retirados mantendrían su carácter intangible, por lo que no podrían ser objeto de embargo, descuento, compensación legal o contractual, ni de afectación por órdenes judiciales o administrativas. 

La única excepción serían las retenciones derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo del 30% del monto retirado. Según la propuesta, esta medida representaría un alivio financiero para los afiliados afectados por la recesión económica y beneficiaría a más de 10 millones de personas, sin generar costos adicionales para el Estado. 

Tres proyectos en busca de autorizar el noveno retiro

Ahora con la tercera propuesta de Alfredo Pariona (Perú Libre), se reabre este tema en el Congreso. Son tres proyectos de ley, presentados por distintas bancadas, los que proponen autorizar el noveno retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Entre sus argumentos destacan el impacto del alza del costo de vida, la pobreza monetaria y la desaceleración económica.

 Recordemos que el 12 de febrero, el congresista Américo Gonza (Perú Libre) fue el primero en presentar un proyecto que busca autorizar un nuevo retiro correspondiente al noveno desembolso. El Proyecto de Ley 13963-2025-CR plantea la posibilidad de retirar hasta S/22.000 de los fondos privados de pensiones y contempla la devolución total de aportes a los herederos de afiliados fallecidos

Una semana después, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) presentó el segundo proyecto relacionado, centrado exclusivamente en autorizar el retiro de S/22.000. De acuerdo con el Proyecto de Ley 13999, la propuesta busca mitigar los efectos del aumento del costo de vida, la reducción de ingresos en los hogares y la menor rentabilidad registrada por algunos fondos previsionales.

Solicitan autorizar el retiro de 4 UIT para los aportantes de la ONP

Por otro lado, en el caso de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el congresista Guido Bellido (Podemos Perú) solicitó al presidente Balcázar a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), evalúe la viabilidad económica de autorizar el retiro de 4 UIT para los aportantes de la ONP. "Hasta el día de hoy, ningún presidente ha atendido este pedido y, ante la falta de cooperación del Ejecutivo, más de una decena de proyectos de ley permanecen a la espera de dictamen en el Congreso. Mientras tanto, los aportantes de las AFP ya accedieron al retiro de fondos en al menos ocho oportunidades, lo que genera una clara discriminación hacia los aportantes de la ONP aun desde la pandemia. Haga historia y haga justicia con el pueblo, señor Presidente", señaló.

