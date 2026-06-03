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John Kelvin fue condenado a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad por agredir otra vez a Dalia Durán y a sus hijos

Dalia Durán acusó al cantante John Kelvin de atentar contra ella y sus hijos, hasta el punto de intentar terminar con la vida de uno de ellos.

John Kelvin se dedica a su faceta como cantante de cumbia. Foto: Composición LR/Instagram.
John Kelvin se dedica a su faceta como cantante de cumbia. Foto: Composición LR/Instagram.
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¡No aprendió! El cantante de cumbia John Kelvin se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el Poder Judicial dictara una sentencia en su contra. Esta vez, el artista peruano fue condenado a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad tras la nueva denuncia de su expareja Dalia Durán, quien lo acusó de agredirla otra vez, tanto a ella como a sus hijos.

‘Aleman y López| Estudio Jurídico’, el estudio de abogados que defiende a Dalia Durán, fue el encargado de dar a conocer esta nueva sentencia contra John Kelvin, la tarde de este miércoles 3 de junio, interpuesta por el 16° Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

dalia

Comunicado del estudio de abogados que defiende a Dalia Durán.

“La sentencia impone 4 años y 1 día de pena privativa de la libertad, la cual fue convertida en 103 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, bajo apercibimiento de revocarse dicho beneficio en caso de incumplimiento. Asimismo, se ordenó la prohibición de acercamiento a la víctima durante el tiempo de condena-salvo asuntos vinculados al derecho de alimentos-y tratamiento psicológico especializado para la agraviada”, es el comunicado que compartió ell estudio en sus redes sociales.

PUEDES VER: Dalia Durán denuncia nuevamente a John Kelvin y revela presuntas agresiones contra su hijo de 16 años

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¿Qué pasará con John Kelvin tras sentencia en su contra?

John Kelvin otra vez en el ojo de la tormenta, debido a que Dalia Durán lo acusó de atentar contra la integridad de ella y la de sus hijos hasta el punto de intentar terminar con la vida de uno de ellos.

Como esta denuncia se presentó en el año 2023, luego de que Kelvin salga de prisión, por violencia psicológica a la madre de sus hijos; el cantante no pisará prisión, gracias a su defensa. Sin embargo, ante cualquier falta contra la cubana o sus hijos, podría volver a prisión.

Por otro lado, se ha dispuesto que John Kelvin no puede acercarse a Dalia Durán, almenos que sea por la pensión de sus pequeños. Además, aún queda pendiente que la justicia analice la reciente denuncia de la cubana por agresión física en su contra y la de sus pequeños, ocurridas en marzo de este año.

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