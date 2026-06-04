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Precio del dólar en Perú HOY, jueves 4 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, jueves 4 de junio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, jueves 4 de junio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 4 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,410 la compra y S/3,430 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 4 de junio?

BBVA

  • Compra: S/3,342
  • Venta: S/3,497

Scotiabank (revisar la app)

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,360
  • Venta: S/3,470
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