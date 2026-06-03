Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

Frente Nacional de Trabajadores CAS denuncia aplicación gradual de la Ley 32563 por el MEF. | Foto: La República

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Luego de que el Gobierno anunciara que pagaría la gratificación a los trabajadores bajo el régimen CAS y asignaría presupuesto para completar los desembolsos en las entidades pendientes, surgieron cuestionamientos sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos respecto a la implementación de la Ley 32563.

Según los gremios sindicales, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habían señalado previamente que la norma se aplicaría sin gradualidad ni progresividad.

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Sin embargo, el Frente Nacional de Trabajadores CAS con Derechos, que agrupa a más de 40 organizaciones sindicales, advirtió que el MEF estaría elaborando un proyecto de ley para implementar de manera progresiva los nuevos beneficios laborales.

De acuerdo con esta propuesta, la gratificación de julio 2026 equivaldría únicamente al 10% de la remuneración mensual, pese a que la ley reconoce este beneficio como una remuneración completa.

Gratificación CAS: propuesta plantea pago progresivo hasta 2030

El principal cuestionamiento de los sindicatos se centra en la forma en que se aplicaría el beneficio de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. Según las capturas de un documento difundido por el sindicalista César Espinoza, la propuesta del MEF establecería una implementación gradual durante cinco años.

De acuerdo con el esquema planteado, los trabajadores CAS recibirían el 10% de su remuneración mensual en 2026, el 20% en 2027, el 30% en 2028, el 50% en 2029 y recién el 100% en 2030.

De concretarse esta propuesta, el pago íntegro de las gratificaciones se alcanzaría al finalizar el periodo de transición previsto en el documento.

Monto mínimo de S/300 y aplicación gradual de la CTS

La propuesta también establece que el monto de la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad se calcularía aplicando el porcentaje correspondiente de cada año. No obstante, señala expresamente que el beneficio no podría ser inferior a S/300.

Según el planteamiento difundido, este monto mínimo permitiría que, durante los primeros años de implementación, algunos trabajadores reciban una suma equivalente al aguinaldo otorgado a otros servidores del sector público.

Asimismo, el documento contempla que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) siga el mismo cronograma progresivo previsto para las gratificaciones, hasta alcanzar el 100% en el año fiscal 2030.

Frente Nacional de Trabajadores CAS exige respuesta del Gobierno

Mediante un comunicado, la organización sindical sostuvo que la medida representaría una reducción de los beneficios laborales reconocidos por la Ley 32563 y expresó su oposición a una implementación gradual.

El Frente Nacional de Trabajadores CAS rechaza la propuesta del MEF de otorgar una gratificación reducida y aplicar un pago gradual de los beneficios laborales.

Ante esta situación, el Frente Nacional de Trabajadores CAS con Derechos emitió un pronunciamiento en el que rechazó la propuesta atribuida al MEF.

Además, los sindicatos exigieron un pronunciamiento inmediato del presidente de la República, José María Calcázar, la instalación de una mesa de trabajo nacional y la renuncia del ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas. También convocaron a los CAS a mantenerse movilizados mientras esperan una respuesta del Gobierno.