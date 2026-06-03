Keiko Fujimori no niega que podría desconocer resultados de segunda vuelta: "Vamos a ver"

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dejó abierta la posibilidad de cuestionar los resultados de la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio. Durante una visita a Chiclayo, fue consultada por la prensa sobre si respetaría los resultados en caso de resultar derrotada. Ante la pregunta, respondió escuetamente: "Bueno, vamos a ver".

La declaración ocurrió a pocos días de que millones de peruanos acudan a las urnas para definir al próximo presidente de la República. La respuesta de Fujimori llamó la atención debido a que no confirmó de manera expresa que aceptará el resultado que emitan las autoridades electorales si este le es adverso.

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La lideresa de Fuerza Popular participa en los últimos actos de campaña antes de la jornada electoral. En ese marco, ha recorrido distintas regiones del país con el objetivo de consolidar respaldo en la recta final de la contienda frente a Roberto Sánchez.