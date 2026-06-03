Keiko Fujimori no niega que podría desconocer resultados de segunda vuelta: "Vamos a ver"
La candidata de Fuerza Popular evitó comprometerse a reconocer una eventual derrota electoral durante una actividad en Chiclayo. Su respuesta generó cuestionamientos debido a los antecedentes de las elecciones de 2021, cuando denunció un presunto fraude sin presentar pruebas concluyentes.
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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dejó abierta la posibilidad de cuestionar los resultados de la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio. Durante una visita a Chiclayo, fue consultada por la prensa sobre si respetaría los resultados en caso de resultar derrotada. Ante la pregunta, respondió escuetamente: "Bueno, vamos a ver".
La declaración ocurrió a pocos días de que millones de peruanos acudan a las urnas para definir al próximo presidente de la República. La respuesta de Fujimori llamó la atención debido a que no confirmó de manera expresa que aceptará el resultado que emitan las autoridades electorales si este le es adverso.
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