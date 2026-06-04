La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realiza su mitin en la explanada del estadio Monumental de Ate, lugar donde sus simpatizantes se concentraron con banderas y pancartas. Por su parte, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, realiza su cierre de campaña en Campo de Marte, en Jesús María. La concentración en este punto se definió luego de que la Municipalidad de Lima le negara el uso del Centro Histórico.

EN VIVO cierre de campaña de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: sigue minuto a minutos los mítines de Fuerza Popular y Juntos por el Perú 18:52 Simpatizantes de Roberto Sánchez llegan al mitin de cierre de campaña en Campo de Marte