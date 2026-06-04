EN VIVO cierre de campaña de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: sigue minuto a minutos los mítines de Fuerza Popular y Juntos por el Perú
Ambos candidatos presidenciales encabezan sus mítines finales en Lima desde las 4.00 p. m. con miras a las elecciones de este domingo 7 de junio.
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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realiza su mitin en la explanada del estadio Monumental de Ate, lugar donde sus simpatizantes se concentraron con banderas y pancartas. Por su parte, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, realiza su cierre de campaña en Campo de Marte, en Jesús María. La concentración en este punto se definió luego de que la Municipalidad de Lima le negara el uso del Centro Histórico.