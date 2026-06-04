Sánchez responde a Fujimori por decir que es el orden: "¿Cómo has cambiado, pelona? el pueblo sabe de dónde vienes"

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Durante su cierre de campaña, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, respondió a Keiko Fujimori por presentarse como una opción asociada al orden durante la contienda electoral. En ese contexto, Sánchez recordó que Fuerza Popular contó con una mayoría parlamentaria tras las elecciones de 2016 y cuestionó el desempeño de la agrupación durante ese periodo.

'En 2016, ella logró 73 congresistas de 130. Mayoría absoluta. Era el momento de erradicar la pobreza, pero la señora del caos empezó a desmoronar la democracia y comenzó la pataleta del fujimorismo: vacancia tras vacancia, caos. ¿Cómo has cambiado, pelona? El pueblo sabe de dónde vienes', afirmó.

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El candidato de Juntos por el Perú también cuestionó el papel de Fuerza Popular en la aprobación de las denominadas 'leyes procrimen' y responsabilizó políticamente a ese sector por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

'Ha llegado la voz del pueblo, que ha dicho: se acabó el caos. Este 7 de junio el Perú recupera la democracia. Se ha querido vender como la señora del orden. ¿Cuál orden? Los que impulsaron leyes procrimen, los que ordenaron que asesinaran a los mártires del sur', sostuvo.