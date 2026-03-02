El buen periodismo en tiempos de fake news: “Los cínicos no sirven para este oficio” de Ryszard Kapuscinski

En el año 2000, se publicó el libro Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo del escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski. Dos años después, la editorial Anagrama lanzó al mercado la respectiva edición en castellano. Bastan las señas del título y del subtítulo para tener una idea de qué va. No se trata de un proyecto que el autor haya pensado como un elemento orgánico, sino que es una reunión de tres entrevistas públicas que le hicieron entre 1994 y 1999 en Italia.

Estas entrevistas no están bajo la estructura clásica de pregunta y respuesta. Hay en ellas una mixtura entre el registro de entrevista propiamente dicho y el ensayo. Las entrevistas “Ismael sigue caminando”, “Explicar un continente: la historia de su desarrollo” y “El relato de un diente de ajo” (a cargo de John Berger), más la introducción de la periodista italiana Maria Nadotti, conforman un aparato discursivo no solo de la dinámica periodística, sino igualmente del pensamiento.

Este libro ya es un clásico del periodismo, tanto para colegas experimentados como en ciernes (es de lectura obligatoria para todo estudiante de comunicación y periodismo), pero consideramos que no solo debe limitarse a ese grupo; es más bien un libro para todo tipo de público, y lo es a cuenta del gran bagaje cultural que muestra Ryszard Kapuscinski en sus respuestas. El conocimiento que exhibe es no menos que radiactivo. Nos queda claro, además, que gran parte de su prestigio como reportero tiene como base ese bagaje, el cual señala en más de un tramo como un aliado para los tiempos de cambio que vienen para el periodismo. El polaco ya anunciaba, desde los 90, el impacto de la tecnología en el ejercicio de este oficio.

La vigencia

En su brevedad, Los cínicos no sirven para este oficio proyecta varios principios. En primer lugar, el reportero nos dice que se debe estar del lado de los menos favorecidos y ser empáticos con ellos (de acuerdo con su experiencia en África, en donde cubrió no pocos conflictos); del mismo modo, el usar un lenguaje preciso (con mayor razón en estos tiempos en los que nos topamos con la sobreinformación), leer mucho (sugiere leer las crónicas de Mark Twain, Ernest Hemingway y Gabriel García Márquez) y, aquí lo sabroso, ser una buena persona.

Veamos, en la página 56 dice lo siguiente:

“En mi vida, me he encontrado con centenares de grandes, maravillosos periodistas, de distintos países y en épocas distintas. Ninguno de ellos era un cínico. Al contrario, eran personas que valoraban mucho lo que estaban haciendo, muy serias; en general, personas muy humanas”. Y añade que cada año muchísimos periodistas son asesinados y torturados por hacer su trabajo, haciendo hincapié en lo peligroso que es el periodismo. “Quien decide hacer este trabajo y está dispuesto a dejarse la piel en ello, con riesgo y sufrimiento, no puede ser un cínico”.

La relectura de este clásico calza con algunos eventos que hemos visto en los últimos días en la prensa internacional y local. Pensemos en la manipulación de las noticias, en la proliferación de las fake news. A saber, la Agencia EFE difundió imágenes en donde decenas de niñas de un colegio habían muerto a causa de los recientes bombardeos de Israel en Irán. Inmediatamente, algunos periodistas y medios de comunicación señalaron que esas imágenes correspondían a bombardeos del 2021 de acuerdo con la IA Grok. La intención era clara: no se quería vincular a Estados Unidos e Israel con esta tragedia. En las últimas horas, se ha confirmado que ese bombardeo es del pasado sábado 28 de febrero. Uno de los peligros que Kapuscinski advierte en este libro es la ideologización del periodismo. Esta ideologización la estamos viendo asimismo en estas semanas de carrera electoral, específicamente desde el periodismo que se practica desde la derecha, en donde en vez de informar se desinforma, jugando en pared, en favor de ciertos candidatos.

Más allá de las opciones ideológicas de los periodistas, la verdad es una sola. En una era en donde la interconectividad está en todo, no sirve de nada contar las historias a medias. (Re)leamos este libro.