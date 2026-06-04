Sunat simplifica guías de remisión en comercio exterior: cambios reducen costos y agilizan salida de contenedores en puertos

Sunat simplifica emisión de guías de remisión en operaciones de comercio exterior. | Andina

Sunat simplifica emisión de guías de remisión en operaciones de comercio exterior. | Andina

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) modificó la obligación de emisión de la Guía de Remisión Electrónica (GRE) – Remitente en operaciones de comercio exterior, con el objetivo de agilizar el traslado de mercancías importadas y exportadas, reducir sobrecostos y acortar los tiempos de salida de los terminales portuarios.

La medida, establecida mediante la Resolución de Superintendencia N.° 108-2026/SUNAT, aplica al traslado de bienes desde puertos o aeropuertos hacia almacenes aduaneros o zonas primarias temporales, así como a operaciones de importación y exportación.

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Según la norma, los terminales portuarios incorporarán un nuevo documento denominado 'Cita u Orden de Entrega de Mercancías', que se utilizará para el retiro de contenedores en bloque, aprovechando los sistemas electrónicos ya existentes para la programación logística.

Asimismo, se precisa que la agencia de aduana con mandato para despachar será responsable de emitir la GRE únicamente cuando exista un acuerdo previo para el traslado de la mercancía. En caso contrario, la obligación recaerá en el importador o exportador.

La norma también flexibiliza la información requerida en determinados casos. Por ejemplo, cuando una importación involucre múltiples contenedores retirados en distintos vehículos, datos como peso total, unidad de medida, número de contenedor o precinto tendrán carácter opcional. Lo mismo aplica para el traslado de bultos o pallets en más de un vehículo.

Además, se incorporan dos nuevos motivos para la emisión de la GRE por evento: el cambio de conductor y la modificación de la Cita u Orden de Entrega de Mercancías por parte de los terminales portuarios.

Con estos cambios, la Sunat estima beneficiar a más de 400.000 emisores electrónicos y reducir costos asociados a la emisión de más de 500 millones de guías de remisión electrónica.