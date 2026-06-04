HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Sunat simplifica guías de remisión en comercio exterior: cambios reducen costos y agilizan salida de contenedores en puertos

La entidad tributaria simplificó la emisión de la Guía de Remisión Electrónica en operaciones de comercio exterior para agilizar el traslado de mercancías y reducir costos y tiempos en puertos y aeropuertos.

Sunat simplifica emisión de guías de remisión en operaciones de comercio exterior.
Sunat simplifica emisión de guías de remisión en operaciones de comercio exterior. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) modificó la obligación de emisión de la Guía de Remisión Electrónica (GRE) – Remitente en operaciones de comercio exterior, con el objetivo de agilizar el traslado de mercancías importadas y exportadas, reducir sobrecostos y acortar los tiempos de salida de los terminales portuarios.

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida, establecida mediante la Resolución de Superintendencia N.° 108-2026/SUNAT, aplica al traslado de bienes desde puertos o aeropuertos hacia almacenes aduaneros o zonas primarias temporales, así como a operaciones de importación y exportación.

TE RECOMENDAMOS

¿JORGE NIETO VOTARÁ POR ROBERTO SÁNCHEZ? TIKTOKERS ANALIZAN SEGUNDA VUELTA 2026 | LA VERDAD A FONDO

PUEDES VER: Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

lr.pe

Según la norma, los terminales portuarios incorporarán un nuevo documento denominado 'Cita u Orden de Entrega de Mercancías', que se utilizará para el retiro de contenedores en bloque, aprovechando los sistemas electrónicos ya existentes para la programación logística.

Asimismo, se precisa que la agencia de aduana con mandato para despachar será responsable de emitir la GRE únicamente cuando exista un acuerdo previo para el traslado de la mercancía. En caso contrario, la obligación recaerá en el importador o exportador.

PUEDES VER: OCDE advierte riesgos fiscales y electorales para Perú pese a crecimiento económico cercano al 3%

lr.pe

La norma también flexibiliza la información requerida en determinados casos. Por ejemplo, cuando una importación involucre múltiples contenedores retirados en distintos vehículos, datos como peso total, unidad de medida, número de contenedor o precinto tendrán carácter opcional. Lo mismo aplica para el traslado de bultos o pallets en más de un vehículo.

Además, se incorporan dos nuevos motivos para la emisión de la GRE por evento: el cambio de conductor y la modificación de la Cita u Orden de Entrega de Mercancías por parte de los terminales portuarios.

Con estos cambios, la Sunat estima beneficiar a más de 400.000 emisores electrónicos y reducir costos asociados a la emisión de más de 500 millones de guías de remisión electrónica.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sunat sorteará premios de hasta S/100 mil por registrar comprobantes electrónicos: ¿cómo participar y cuáles son los requisitos?

Sunat sorteará premios de hasta S/100 mil por registrar comprobantes electrónicos: ¿cómo participar y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
¿Vendes por Instagram, TikTok o Facebook? Especialista explica cuándo debes declarar tus ingresos ante Sunat y evitar sanciones

¿Vendes por Instagram, TikTok o Facebook? Especialista explica cuándo debes declarar tus ingresos ante Sunat y evitar sanciones

LEER MÁS
Sunat 'perdonará' hasta el 95% en el pago de multas: quiénes acceden a este salvavidas económico en 2026

Sunat 'perdonará' hasta el 95% en el pago de multas: quiénes acceden a este salvavidas económico en 2026

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Sunat sorteará premios de hasta S/100 mil por registrar comprobantes electrónicos: ¿cómo participar y cuáles son los requisitos?

Sunat sorteará premios de hasta S/100 mil por registrar comprobantes electrónicos: ¿cómo participar y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

LEER MÁS
Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025