Estados Unidos deporta a siete ciudadanos peruanos al Congo para definir su "situación migratoria"
Entre los deportados también se registraron colombianos y ecuatorianos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la acción se da en el marco de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y La República Democrática del Congo (RDC).
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La Cancillería informó a la ciudadanía que tomó conocimiento del traslado de siete peruanos que residían en Estados Unidos a la República Democrática del Congo, país que sufre una de las peores crisis humanitarias tras enfrentamientos armados contra el M23 que agravan la escasez de alimentos, la violencia e inseguridad.
A pesar de la tensión bélica, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se emitió un comunicado que señala que el traslado se realizó “a solicitud” de los peruanos y forma parte de un acuerdo diplomático entre los norteamericanos y el Congo.
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Este convenio “permite la recepción y el albergue de migrantes irregulares hasta que la justicia estadounidense defina sus solicitudes de asilo o refugio”, se indica en el comunicado". Sin embargo, el Congo aún mantiene tensiones bélicas contra el grupo M23.