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Economía

BCRP: Superávit comercial del Perú sube de US$ 25.575 millones en 2025 a US$ 38.869 millones a febrero del 2026

El superávit comercial anual del Perú alcanzó US$ 38.869 millones a febrero del 2026, impulsado por mayores precios de exportación, mientras las importaciones crecieron por compras de bienes de capital y consumo duradero.

Superávit comercial del Perú alcanza US$ 38.869 millones a febrero del 2026 por aumento de precios de exportación.
Superávit comercial del Perú alcanza US$ 38.869 millones a febrero del 2026 por aumento de precios de exportación. | Foto: La República/IA

El superávit de la balanza comercial acumulado en los últimos doce meses alcanzó los US$38.869 millones a febrero del 2026, superando los US$25.575 millones registrados en el primer bimestre del 2025. Este resultado evidencia una mejora significativa del sector externo, impulsada principalmente por el fuerte incremento de los precios de exportación.

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En el resultado mensual, febrero registró un superávit de US$4.189 millones, monto superior en US$1.923 millones respecto al mismo mes del 2025. El desempeño estuvo asociado a la combinación de mayores ingresos por exportaciones y una expansión más moderada de las importaciones.

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El superávit de la balanza comercial alcanzó US$ 38.869 millones en febrero de 2026, superando en más de US$ 13.000 millones el registrado en el primer bimestre de 2025. Fuente: SUNAT Y BCRP

El superávit de la balanza comercial alcanzó US$ 38.869 millones en febrero de 2026, superando en más de US$ 13.000 millones el registrado en el primer bimestre de 2025. Fuente: SUNAT Y BCRP

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Exportaciones febrero 2026: Crecimiento de 38.2% por alza de precios

Las exportaciones alcanzaron los US$8.988 millones en febrero, cifra que representó un crecimiento interanual de 38.2%. El principal factor detrás de este resultado fue el incremento de 35.4% del precio promedio de las ventas al exterior, lo que explica la mayor parte del avance observado en el mes.

En menor medida, los volúmenes embarcados aumentaron 2.1%, lo que muestra que el impulso exportador provino principalmente del contexto favorable de precios internacionales. El alza en las cotizaciones del oro, el cobre y la harina de pescado fue determinante para elevar el valor de las exportaciones y fortalecer el saldo comercial.

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Importaciones febrero 2026: Aumento de 13.3% por demanda de capital y consumo duradero

Las importaciones sumaron US$4.799 millones en febrero, lo que significó un crecimiento de 13.3% frente al mismo mes del año previo. Este incremento respondió principalmente a mayores compras de bienes de capital y de consumo duradero.

El avance de las importaciones refleja una mayor demanda de equipamiento y productos asociados al consumo de largo plazo. Sin embargo, el ritmo de expansión fue considerablemente menor al de las exportaciones, lo que permitió mantener un saldo comercial ampliamente positivo.

Términos de intercambio: Suben 36.2% por oro, cobre y harina de pescado

En febrero del 2026, los términos de intercambio registraron un incremento interanual de 36.2%, favorecidos por el aumento de 35.4%% en los precios de exportación. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento del oro, el cobre y la harina de pescado.

Por el lado de las importaciones, los precios cayeron 0.6% debido a menores precios del petróleo y sus derivados. En comparación con enero, los términos de intercambio crecieron 1.2% por un aumento de 2.5% en los precios de exportación, nuevamente explicado por las mayores cotizaciones del oro y el cobre.

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