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Economía

INEI: producción nacional creció 3,68% en febrero por mayor actividad económica

A pesar de estos avances, sectores como minería y pesca enfrentaron caídas del 1,11% y 5,20%, respectivamente. Las exportaciones totales, en cambio, crecieron un 2,84%, reforzando la presencia internacional de Perú.

La economía peruana arrancó el 2026 con el pie derecho. En febrero, la producción nacional creció 3,68%.
La economía peruana arrancó el 2026 con el pie derecho. En febrero, la producción nacional creció 3,68%. | Composición LR/Difusión.

La economía peruana arrancó el 2026 con un desempeño favorable. En febrero, la producción nacional creció 3,68%, impulsada por el dinamismo de sectores clave como comercio, construcción, manufactura, transporte y servicios, que en conjunto explicaron más del 70% del avance total, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Dentro de estos sectores, el sector Comercio creció 6,06%, destacando el auge en la venta mayorista de combustibles y maquinarias, así como en el comercio minorista de farmacias, supermercados y vehículos. Por otro lado, la construcción tuvo un desempeño sobresaliente con una expansión del 8,90%, sustentada en una mayor inversión pública en gobiernos regionales y locales y el crecimiento en el consumo de cemento.

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El sector Manufactura también evidenció un crecimiento positivo del 2,74%, principalmente por la producción en bienes de consumo como muebles y bebidas, y en bienes intermedios como cemento y plásticos. En contraste, sectores como Minería e Hidrocarburos (-1,11%), Pesca (-5,20%) y Financiero (-0,25%) mostraron retrocesos.

Evolución Mensual de la Producción Nacional 2022 - 2026

Evolución Mensual de la Producción Nacional 2022 - 2026

Construcción creció 8,9% en febrero impulsado por inversión privada y obras regionales

En el segundo mes del presente año, el sector Construcción registró un crecimiento de 8,90% en comparación con febrero de 2025, reflejando un importante dinamismo de la actividad constructora a nivel nacional. Este resultado estuvo sustentado principalmente por el aumento del consumo interno de cemento, que se expandió 11,55%, así como por el avance físico de obras públicas, que creció 1,47%.

El mayor consumo de cemento respondió, sobre todo, a la intensificación de obras privadas, vinculadas a proyectos de infraestructura en sectores como minería, agroindustria, transporte, manufactura y electricidad. Asimismo, se registró un mayor desarrollo de viviendas de autoconstrucción, que continuaron impulsando la demanda de materiales de construcción.

Índice de la Producción de la Construcción-

Índice de la Producción de la Construcción-

En el ámbito de la obra pública, el crecimiento fue liderado por los gobiernos regionales, cuya ejecución aumentó 24,6%, y por los gobiernos locales, con un avance de 14,6%. En contraste, la inversión del Gobierno Nacional retrocedió 23,6%, atenuando parcialmente el desempeño global del sector.

Según el tipo de obra, destacaron los proyectos de infraestructura vial y de servicios básicos, como agua potable y saneamiento. No obstante, se observó una disminución de la inversión en obras de prevención de riesgos, así como en la construcción de edificios no residenciales, lo que evidencia un comportamiento desigual dentro del sector.

Agro y exportaciones sostienen el crecimiento pese a caídas en pesca y minería 

No todos los sectores avanzaron al mismo ritmo. La actividad agropecuaria creció de manera moderada (0,71%), destacando la mayor producción de palma aceitera, arroz y maíz amarillo duro. En contraste, la pesca cayó 5,2% y la minería e hidrocarburos retrocedieron 1,11%, afectadas por una menor captura de recursos y una ligera contracción de la actividad extractiva. Mientras que la pesca de origen marítimo reportó aumento por la mayor captura de anchoveta para consumo humano indirecto.

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En el frente externo, las exportaciones totales aumentaron 2,84%, impulsadas tanto por productos tradicionales —agrícolas y mineros— como por envíos no tradicionales, especialmente pesqueros, químicos y mineros no metálicos, reforzando la presencia del país en los mercados internacionales. 

Producción nacional creció 3,68% en febrero de 2026 y en el primer bimestre de este año en 3,61%.

Producción nacional creció 3,68% en febrero de 2026 y en el primer bimestre de este año en 3,61%.

El informe del INEI también muestra estabilidad en el índice desestacionalizado de la producción nacional, con una variación mensual prácticamente nula (-0,01%), lo que sugiere un crecimiento sostenido y sin sobresaltos en la actividad económica. En conjunto, el desempeño de febrero confirma un escenario de crecimiento equilibrado, con sectores que lideran la recuperación y otros que aún siguen enfrentando desafíos.

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