Lima Norte tendrá su primera ‘reserva estratégica’ de agua desalinizada: planta en Ancón garantizaría servicio continuo a más de 570 mil personas en zonas vulnerables

Todavía no existe una fecha estimada para la ejecución de la planta desalinizadora de Ancón. | Foto: Andina/Proinversión/Composición LR

Lima Norte se encamina a contar por primera vez con una planta desaladora que permitirá transformar agua de mar en agua potable para consumo humano. El proyecto, impulsado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el abastecimiento hídrico en una de las zonas con mayores brechas de acceso al servicio en la capital.

La iniciativa se desarrolla bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) autofinanciada y se ejecutará en el distrito de Ancón. Además de atender la demanda doméstica, la infraestructura también garantizará el suministro de agua para el futuro Parque Industrial de Ancón, considerado un eje clave para el desarrollo productivo de Lima Norte.

Planta desaladora en Ancón: inversión privada, capacidad de producción y alcance del proyecto hídrico

La primera Planta Desaladora de Lima Norte requerirá una inversión estimada de US$ 204.77 millones, la cual será asumida íntegramente por el sector privado. Al tratarse de una APP sin cofinanciamiento, el proyecto no compromete recursos fiscales del Estado, permitiendo acelerar su implementación. La infraestructura tendrá la capacidad de producir 86.400 metros cúbicos de agua potable al día. Para ello, contará con sistemas de captación de agua de mar, procesos de filtración y ósmosis inversa, además de estaciones de bombeo, redes de transporte y mecanismos de control de calidad.

El Ministerio de Vivienda otorgó en agosto del 2025 la opinión de relevancia favorable al proyecto, habilitando su desarrollo dentro del marco normativo vigente. La planta está diseñada para operar bajo estándares internacionales, asegurando continuidad del servicio incluso frente a escenarios climáticos adversos como sequías o eventos extremos. Este proyecto hídrico permitirá reforzar el sistema de distribución de Sedapal en Lima Norte, ampliando la capacidad de atención y reduciendo la dependencia de fuentes tradicionales de agua, cada vez más presionadas por el crecimiento urbano.

Anuncio del la primera planta desaladora de Lima Norte publicada por Proinversión en sus redes sociales. Foto: Facebook Proinversión/Composición LR

Más de 570 mil vecinos beneficiados en Lima norte y cierre de brechas de acceso al agua potable

La puesta en marcha de la planta desaladora beneficiará directamente a más de 570 mil habitantes de Lima Norte, principalmente en los distritos de Ancón, Santa Rosa y Ventanilla. En estas zonas, muchas familias reciben actualmente agua potable de manera intermitente, en algunos casos solo una vez al día.

Con la nueva infraestructura, se busca garantizar un suministro continuo y seguro, contribuyendo a cerrar una de las brechas hídricas más importantes de la capital. El acceso regular al agua potable permitirá mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de la población, especialmente en sectores considerados vulnerables.

Parque Industrial de Ancón y articulación del Estado para un polo industrial con servicios básicos garantizados

La planta desaladora está directamente vinculada al desarrollo del Parque Industrial de Ancón (PIA), megaproyecto que se levantará sobre un terreno de 1.338 hectáreas y que contempla una inversión estimada de US$ 1.214 millones. Este parque industrial concentrará a más de 200 empresas en un espacio planificado y con infraestructura moderna.

El PIA contará con una ubicación estratégica, con acceso directo a los puertos de Chancay y Callao, así como al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Para su funcionamiento, resulta indispensable garantizar servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, rol que cumplirá la planta desaladora.

El Proyecto Parque Industrial de Ancón (PIA) es un megaproyecto ubicado en Lima Norte y fue adjuticado en 2025. Foto: Andina

