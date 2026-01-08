HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Lima Norte tendrá su primera ‘reserva estratégica’ de agua desalinizada: planta en Ancón garantizaría servicio continuo a más de 570 mil personas en zonas vulnerables

El proyecto, impulsado por PROINVERSIÓN, transformará agua de mar en potable para 570 mil vecinos. La iniciativa busca mejorar el acceso a este importante recurso vital.

Todavía no existe una fecha estimada para la ejecución de la planta desalinizadora de Ancón.
Todavía no existe una fecha estimada para la ejecución de la planta desalinizadora de Ancón. | Foto: Andina/Proinversión/Composición LR

Lima Norte se encamina a contar por primera vez con una planta desaladora que permitirá transformar agua de mar en agua potable para consumo humano. El proyecto, impulsado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el abastecimiento hídrico en una de las zonas con mayores brechas de acceso al servicio en la capital.

La iniciativa se desarrolla bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) autofinanciada y se ejecutará en el distrito de Ancón. Además de atender la demanda doméstica, la infraestructura también garantizará el suministro de agua para el futuro Parque Industrial de Ancón, considerado un eje clave para el desarrollo productivo de Lima Norte.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

lr.pe

Planta desaladora en Ancón: inversión privada, capacidad de producción y alcance del proyecto hídrico

La primera Planta Desaladora de Lima Norte requerirá una inversión estimada de US$ 204.77 millones, la cual será asumida íntegramente por el sector privado. Al tratarse de una APP sin cofinanciamiento, el proyecto no compromete recursos fiscales del Estado, permitiendo acelerar su implementación. La infraestructura tendrá la capacidad de producir 86.400 metros cúbicos de agua potable al día. Para ello, contará con sistemas de captación de agua de mar, procesos de filtración y ósmosis inversa, además de estaciones de bombeo, redes de transporte y mecanismos de control de calidad.

El Ministerio de Vivienda otorgó en agosto del 2025 la opinión de relevancia favorable al proyecto, habilitando su desarrollo dentro del marco normativo vigente. La planta está diseñada para operar bajo estándares internacionales, asegurando continuidad del servicio incluso frente a escenarios climáticos adversos como sequías o eventos extremos. Este proyecto hídrico permitirá reforzar el sistema de distribución de Sedapal en Lima Norte, ampliando la capacidad de atención y reduciendo la dependencia de fuentes tradicionales de agua, cada vez más presionadas por el crecimiento urbano.

Anuncio del la primera planta desaladora de Lima Norte publicada por Proinversión en sus redes sociales. Foto: Facebook Proinversión/Composición LR

Anuncio del la primera planta desaladora de Lima Norte publicada por Proinversión en sus redes sociales. Foto: Facebook Proinversión/Composición LR

PUEDES VER: Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

lr.pe

Más de 570 mil vecinos beneficiados en Lima norte y cierre de brechas de acceso al agua potable

La puesta en marcha de la planta desaladora beneficiará directamente a más de 570 mil habitantes de Lima Norte, principalmente en los distritos de Ancón, Santa Rosa y Ventanilla. En estas zonas, muchas familias reciben actualmente agua potable de manera intermitente, en algunos casos solo una vez al día.

Con la nueva infraestructura, se busca garantizar un suministro continuo y seguro, contribuyendo a cerrar una de las brechas hídricas más importantes de la capital. El acceso regular al agua potable permitirá mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de la población, especialmente en sectores considerados vulnerables.

PUEDES VER: Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

lr.pe

Parque Industrial de Ancón y articulación del Estado para un polo industrial con servicios básicos garantizados

La planta desaladora está directamente vinculada al desarrollo del Parque Industrial de Ancón (PIA), megaproyecto que se levantará sobre un terreno de 1.338 hectáreas y que contempla una inversión estimada de US$ 1.214 millones. Este parque industrial concentrará a más de 200 empresas en un espacio planificado y con infraestructura moderna.

El PIA contará con una ubicación estratégica, con acceso directo a los puertos de Chancay y Callao, así como al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Para su funcionamiento, resulta indispensable garantizar servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, rol que cumplirá la planta desaladora.

El Proyecto Parque Industrial de Ancón (PIA) es un megaproyecto ubicado en Lima Norte y fue adjuticado en 2025. Foto: Andina

El Proyecto Parque Industrial de Ancón (PIA) es un megaproyecto ubicado en Lima Norte y fue adjuticado en 2025. Foto: Andina

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027

MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027

LEER MÁS
ProInversión gestionará más de USD 850 millones en nuevos proyectos viales y portuarios en el país: ¿en qué regiones se encontrarán?

ProInversión gestionará más de USD 850 millones en nuevos proyectos viales y portuarios en el país: ¿en qué regiones se encontrarán?

LEER MÁS
Así cambiará la Línea 1 del Metro de Lima: tiempo de espera entre trenes y fechas que definirán su ampliación

Así cambiará la Línea 1 del Metro de Lima: tiempo de espera entre trenes y fechas que definirán su ampliación

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

LEER MÁS
Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

LEER MÁS
Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Sociedad

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Municipalidades de distritos de Lima lanzan campaña de DNI electrónico gratis en enero y febrero: revisa horarios

Universidad del Altiplano de Puno: estudiantes protestan por retraso en sustentación de tesis hasta después de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025