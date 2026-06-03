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Fenómeno El Niño: ¿cómo plantea Juntos por el Perú enfrentar el impacto en agricultores y trabajadores?

El aumento de las temperaturas y su impacto en la agricultura figuran entre los principales riesgos asociados a un eventual Fenómeno El Niño. Estas son las medidas planteadas por Juntos por el Perú para enfrentar ese escenario.

La agrupación plantea reforzar programas de empleo temporal, seguros agrarios y mecanismos de respuesta ante emergencias frente a los posibles efectos de un nuevo Fenómeno El Niño.
La agrupación plantea reforzar programas de empleo temporal, seguros agrarios y mecanismos de respuesta ante emergencias frente a los posibles efectos de un nuevo Fenómeno El Niño. | Composición LR/ Difusión
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Ante la posibilidad de que un nuevo episodio del Fenómeno El Niño afecte la producción agrícola en el norte del país durante el segundo semestre, Juntos por el Perú plantea una serie de medidas orientadas a proteger el empleo y sostener la actividad productiva. En entrevista con La República, Maximiliano Ruiz Rosales, integrante del equipo económico de la agrupación, señaló que una afectación similar a la registrada en 2017 podría significar la pérdida de cerca de tres millones de jornales solo en el cultivo de mango.

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El especialista advirtió que el principal riesgo no estaría necesariamente asociado a lluvias intensas, sino al incremento de las temperaturas. "No tanto se prevé que las lluvias sean tan intensas, pero el causante de impactos negativos va a ser el incremento de la temperatura", sostuvo.

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Explicó que el aumento de la temperatura podría afectar procesos de floración en diversos cultivos del norte del país, reduciendo la producción y golpeando el empleo agrícola. A ello se sumaría el impacto en otros productos de exportación como la uva, donde una caída de entre 30% y 40% podría traducirse en la pérdida de alrededor de 1,5 millones de jornales.

¿Qué medidas propone Juntos por el Perú ante el Fenómeno El Niño?

Entre las propuestas planteadas figura el fortalecimiento de los sistemas de gestión del riesgo de desastres mediante asistencia técnica y capacitación a gobiernos regionales y municipales para agilizar la elaboración de fichas técnicas y la atención de emergencias.

Asimismo, Ruiz indicó que se requiere adecuar los programas de empleo temporal para atender a los trabajadores que podrían verse afectados por una menor actividad agrícola. "Hay la necesidad de reformular el programa de empleo temporal para que cubra esa pérdida de empleos temporales en el sector agrario, que va a ser el mayor impacto", afirmó.

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La agrupación también propone ejecutar un programa de mantenimiento de trochas y caminos carrozables en zonas productivas para garantizar el traslado de mercancías hacia los mercados. A ello se suma la recuperación de infraestructura de drenaje, una medida que, según el equipo técnico, permitiría prevenir daños por lluvias y generar puestos de trabajo temporales.

Otro eje de la propuesta es facilitar la activación de seguros agrarios y de los seguros vinculados a créditos otorgados por entidades financieras. Según Ruiz, muchos productores cuentan con coberturas, pero desconocen los mecanismos para acceder a ellas cuando ocurre una emergencia.

¿De dónde saldrán los recursos para financiar estas acciones?

Respecto al financiamiento, Ruiz señaló que existen recursos ya asignados para la atención de emergencias. Indicó que el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) cuenta con aproximadamente S/350 millones y que la Reserva de Contingencia dispone de un presupuesto superior a S/2.400 millones para este año.

"Tenemos fondos destinados exclusivamente para atender este tipo de emergencias", afirmó.

Además, planteó reforzar el seguro catastrófico agrario para los productores que no acceden al sistema financiero formal y evaluar mecanismos de financiamiento similares al Fondo de Apoyo Empresarial (FAE), implementado durante la pandemia, para otorgar créditos en condiciones favorables a los sectores afectados.

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En el caso de las familias de menores ingresos, Ruiz sostuvo que la respuesta debe centrarse en la generación de empleo. "La idea es que la gente trabaje en obras comunitarias, en obras de mantenimiento, por ejemplo limpieza de sistemas de drenaje", señaló.

Para las acciones de mediano y largo plazo vinculadas a la adaptación al cambio climático, agregó que se contempla recurrir a fuentes adicionales de financiamiento, como la emisión de bonos soberanos y el acceso a fondos internacionales destinados a proyectos climáticos.

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