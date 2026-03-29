La mercadería, embargada en el Aeropuerto Jorge Chávez, no tenía los registros correspondientes que le permitan ingresar al país. | Foto: Andina/Sunat/Composición LR

La mercadería, embargada en el Aeropuerto Jorge Chávez, no tenía los registros correspondientes que le permitan ingresar al país. | Foto: Andina/Sunat/Composición LR

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó más de 400 celulares de alta gama valorizados en más de S/700.000 que pretendían ingresar al país desde Estados Unidos. La intervención se ejecutó en los depósitos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como parte de acciones de control para frenar el ingreso irregular de mercancía destinada a su comercialización.

Según lo reportado por la entidad, la carga fue detectada tras labores de inteligencia y el uso de equipos de alta tecnología. Los teléfonos se declararon por un monto menor al valor real y, de acuerdo con los indicios iniciales, estarían vinculados a un solo importador que habría sustentado la operación como compras realizadas por Internet.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Los dispositivos, tras el proceso, serán destruidos conforme las disposiciones de Sunat. Foto: Andina.

Sunat detectó 'paquetería fantasma' en el Jorge Chávez tras subvaluación de teléfonos

Aduanas identificó la mercancía dentro de una modalidad conocida como 'paquetería fantasma', utilizada para intentar eludir controles y tributos. En este caso, se recurrió al envío de paquetes fraccionados mediante courier, lo que permitió distribuir la misma carga en múltiples remesas para simular operaciones pequeñas.

Además, se habría utilizado la suplantación de identidades de terceros que no estaban al tanto de supuestas compras en línea. Con este mecanismo, se buscó ingresar equipos a través de una empresa de entrega rápida, lo que no solo implicaría evasión de impuestos, sino también el riesgo de facilitar un uso no permitido de los dispositivos.

PUEDES VER: Sujetos asesinan a taxista tras engañarlo al pedir servicio por aplicativo en Puente Piedra

Equipos que ingresen al país necesitan autorización del MTC

El representante de la Aduana Aérea señaló que la incautación forma parte de procesos permanentes de prevención y control aduanero. Indicó que los equipos presentaban declaración incorrecta y que no se habrían pagado los tributos correspondientes, presuntamente por el uso de datos de personas ajenas a la operación.

Sunat también precisó que este tipo de teléfonos requiere autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para su importación. Al no contar con dichos permisos, la mercadería será destruida tras el procedimiento establecido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.