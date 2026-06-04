Francia vs Costa de Marfil EN VIVO: hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

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Francia vs Costa de Marfil EN VIVO juegan HOY jueves 4 de junio, desde las 2.10 p. m. (hora peruana), previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Stade de la Beajoire con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Ambas escuadras se preparan para lo que será su participación en el próximo Mundial 2026. Luego de este duelo, la selección francesa deberá enfrentar a Irlanda del Norte, mientras que para el equipo africano este será su último encuentro previo al certamen mundialista.

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¿A qué hora juega Francia vs Costa de Marfil el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección francesa y su similar de Costa de Marfil se podrá seguir desde las 2.10 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.10 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá: 2.10 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.10 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.10 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.10 p. m.

España: 9.10 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Francia vs Costa de Marfil?

El encuentro entre Francia vs Costa de Marfil, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de ESPN y por la plataforma de Disney Plus Premium.

Francia vs Costa de Marfil: posibles alineaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Kylian Mbappé.

Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Kylian Mbappé. Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana, Jean Michael Seri, Nicolas Pépé; Simon Adingra y Evann Guessand.

Convocados de Francia para el Mundial 2026

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Rennes)

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Volantes: N'Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich), Marcus Thuram (Inter de Milán)

Convocados de Costa de Marfil para el Mundial 2026

Arqueros: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensores: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Wilfried Singo (Galatasaray), Evan Ndicka (Roma)