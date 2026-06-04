HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Francia vs Costa de Marfil EN VIVO: hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

El amistoso internacional entre Francia y Costa de Marfil se disputará en el Stade de la Beaujoire, ubicado en Nantes. Este encuentro servirá como preparación para el Mundial 2026.

Francia y Costa de Marfil se enfrentan previo al Mundial 2026. Foto: UEFA/CAF/composición LR
Francia y Costa de Marfil se enfrentan previo al Mundial 2026. Foto: UEFA/CAF/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Francia vs Costa de Marfil EN VIVO juegan HOY jueves 4 de junio, desde las 2.10 p. m. (hora peruana), previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Stade de la Beajoire con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Ambas escuadras se preparan para lo que será su participación en el próximo Mundial 2026. Luego de este duelo, la selección francesa deberá enfrentar a Irlanda del Norte, mientras que para el equipo africano este será su último encuentro previo al certamen mundialista.

PUEDES VER: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como nuevo entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

lr.pe

¿A qué hora juega Francia vs Costa de Marfil el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección francesa y su similar de Costa de Marfil se podrá seguir desde las 2.10 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.10 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Panamá: 2.10 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.10 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.10 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.10 p. m.
  • España: 9.10 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Francia vs Costa de Marfil?

El encuentro entre Francia vs Costa de Marfil, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de ESPN y por la plataforma de Disney Plus Premium.

PUEDES VER: Héctor Cúper toma decisiones: los 5 futbolistas que dejarán Universitario para el Clausura 2026

lr.pe

Francia vs Costa de Marfil: posibles alineaciones

  • Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Kylian Mbappé.
  • Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana, Jean Michael Seri, Nicolas Pépé; Simon Adingra y Evann Guessand.

Convocados de Francia para el Mundial 2026

  • Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Rennes)
  • Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
  • Volantes: N'Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)
  • Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich), Marcus Thuram (Inter de Milán)

Convocados de Costa de Marfil para el Mundial 2026

  • Arqueros: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
  • Defensores: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Wilfried Singo (Galatasaray), Evan Ndicka (Roma)
  • Volantes: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean Michael Seri (Maribor)
  • Delanteros: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Francia anuncia su lista de convocados sin figura del Real Madrid: la temible nómina para ganar el Mundial 2026

Francia anuncia su lista de convocados sin figura del Real Madrid: la temible nómina para ganar el Mundial 2026

LEER MÁS
Polémica en el Real Madrid con Kylian Mbappé: médicos examinaron rodilla equivocada y complicaron su lesión

Polémica en el Real Madrid con Kylian Mbappé: médicos examinaron rodilla equivocada y complicaron su lesión

LEER MÁS
Francia y Portugal pueden asegurar hoy su presencia en Norteamérica 2026 si es que derrotan a Ucrania e Irlanda, respectivamente (2:45 p.m.)

Francia y Portugal pueden asegurar hoy su presencia en Norteamérica 2026 si es que derrotan a Ucrania e Irlanda, respectivamente (2:45 p.m.)

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

LEER MÁS
Ni Messi ni Cristiano: el único futbolista que ganó Mundial, Champions, Libertadores y Balón de Oro

Ni Messi ni Cristiano: el único futbolista que ganó Mundial, Champions, Libertadores y Balón de Oro

LEER MÁS
Advíncula revela que metió "candela" a Zambrano en su pelea con Benedetto: "¿Te vas a quedar así?"

Advíncula revela que metió "candela" a Zambrano en su pelea con Benedetto: "¿Te vas a quedar así?"

LEER MÁS
Presidente de la FPV sorprende al revelar interés de Sporting Cristal, UCV y Sport Boys en la Liga Peruana de Vóley: "Quieren entrar"

Presidente de la FPV sorprende al revelar interés de Sporting Cristal, UCV y Sport Boys en la Liga Peruana de Vóley: "Quieren entrar"

LEER MÁS
Hernán Barcos fue presentado como nuevo jugador de FC Cajamarca: "El 'Pirata' ha encontrado su nuevo puerto"

Hernán Barcos fue presentado como nuevo jugador de FC Cajamarca: "El 'Pirata' ha encontrado su nuevo puerto"

LEER MÁS
¿Cuándo juega Perú vs. Haití? Horario confirmado y dónde ver el partido EN VIVO

¿Cuándo juega Perú vs. Haití? Horario confirmado y dónde ver el partido EN VIVO

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025