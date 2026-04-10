Incautan 4 mil pares de zapatillas de contrabando valorizadas en US$ un millón

La selección realizada por los equipos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), dejó al descubierto un millonario contrabando de zapatillas falsificadas que tenía como destino el mercado informal peruano.

Se incautó 4.000 pares de zapatillas de reconocidas marcas y de diseñados, valorizadas en más de un millón de dólares, procedentes de países asiáticos. De este modo, una mafia pretendía ingresar el producto al país bajo la nueva modalidad conocida como paquetería fantasma.

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Las zapatillas se habían remitido como envíos postales fraccionados, es decir, cada par estaba a nombre de una persona natural diferente, con la intención de desviar los controles aduaneros y evitar el pago de impuestos. La mercadería se iba a comercializar ilegalmente, compitiendo de manera desleal con los negocios formales.

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Sin embargo, una vez que la carga llegó al país, aplicando la gestión de riesgo y mediante el uso de equipos de alta tecnología, como el escáner de rayos x, los Oficiales de Aduana de la Sunat detectaron inusuales volúmenes de carga de un mismo tipo de producto: zapatillas, las cuales fueron enviadas de manera individual en varios despachos.

Las imágenes de rayos x revelaron que la carga no correspondía a lo declarado inicialmente por el importador, lo que fue ratificado por la exhaustiva revisión física realizada por los fiscalizadores aduaneros.

“Este procedimiento de contrabando realizado nos permite proteger el comercio lícito y las marcas involucradas de ambos países, además de los consumidores finales al evitar que se vean expuestos a comprar mercancías de dudosa procedencia y calidad”, explicó un agente.

La evasión de impuestos por la incautación realizada supera los 180 mil dólares. Se presume que detrás de esta importación masiva habría una organización delictiva que utilizaría la identidad de personas naturales sin su autorización.

Una vez culminada la investigación fiscal sobre los delitos aduaneros que se habrían cometido, la mercancía es adjudicada a entidades públicas o benéficas para que sean destinadas a poblaciones vulnerables y atender las necesidades en estados de emergencia.

En lo que va del presente año, la Sunat ha incautado más de 7.000 pares de zapatillas que se pretendieron ingresar de manera ilícita por la vía aérea y 24.000 por las otras vías, a nivel nacional.