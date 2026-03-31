Un ciudadano peruano fue intervenido el 30 de marzo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, cuando intentaba trasladar droga hacia el extranjero. La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ejecutó el operativo que permitió la incautación de casi 12 kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje.

El detenido, identificado como Diego Villajuan Arrojo (33), tenía previsto viajar con escala en São Paulo y destino final Londres. Durante la audiencia preliminar, las autoridades confirmaron que la sustancia ilícita estaba acondicionada en chalecos dentro de una maleta de bodega, lo que motivó su inmediata detención y puesta a disposición de las instancias correspondientes.

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PNP incauta casi 12 kilos de cocaína ocultos en equipaje en operativo en el Jorge Chávez

El procedimiento policial se desarrolló como parte de las acciones de control contra el narcotráfico en el principal terminal aéreo del país. Durante la inspección del equipaje, los agentes detectaron irregularidades que llevaron a una revisión más exhaustiva, hallando doce chalecos que contenían alcaloide de cocaína.

Tras la verificación, se determinó que el peso total de la sustancia incautada ascendía a 11.995 kilogramos. Asimismo, se procedió al decomiso de otros bienes vinculados al caso, entre ellos un teléfono celular, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, los cuales serán incorporados a las investigaciones en curso.

Detenido intentaba trasladar droga a Londres con escala en São Paulo, según la Dirandro

De acuerdo con la información policial, el cargamento tenía como ruta inicial la ciudad de São Paulo, en Brasil, desde donde sería trasladado posteriormente a Londres. Este tipo de modalidad, que utiliza escalas internacionales, forma parte de los métodos empleados para intentar evadir los controles de seguridad.

El valor económico de la droga incautada fue estimado en S/ 1 583 000, cifra que supera el millón y medio de soles. Tras su captura, el intervenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias legales correspondientes y el desarrollo de las investigaciones.

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