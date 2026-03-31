PUCP organiza debate sobre la crisis ambiental de cara a las elecciones 2026

El Perú enfrenta problemas como la deforestación amazónica, el avance de la minería ilegal, la pérdida de biodiversidad y el retroceso de glaciares andinos.

El Perú enfrenta problemas como la deforestación amazónica, el avance de la minería ilegal, la pérdida de biodiversidad y el retroceso de glaciares andinos.

A pocos días de las Elecciones Generales de 2026, la agenda ambiental gana espacio en el debate público, en medio de cuestionamientos sobre la solidez de las propuestas de los candidatos frente a una crisis que se intensifica en el país.

El Perú enfrenta problemas como la deforestación amazónica, el avance de la minería ilegal, la pérdida de biodiversidad y el retroceso de glaciares andinos. A ello se suma el incremento de conflictos socioambientales, en un escenario que expone debilidades en la gestión y gobernanza ambiental.

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En este contexto, el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) impulsará un encuentro entre academia, gremios productivos y representantes de organizaciones políticas, con el objetivo de poner en discusión las propuestas.

El evento, que se realizará este 31 de marzo desde las 4 pm. en el campus universitario, se desarrollará en dos ejes. El primero abordará un diagnóstico de la situación ambiental del país, con la participación de especialistas y testimonios de actores directamente afectados, como comunidades indígenas, agricultores y pescadores.

El segundo eje estará centrado en una mesa de diálogo con voceros de partidos políticos, quienes deberán exponer y sustentar sus planteamientos frente a los principales desafíos ambientales. La dinámica busca contrastar propuestas y evaluar su viabilidad.

Desde la academia advierten que el impacto de la crisis ambiental no es homogéneo. Las poblaciones más vulnerables son las que enfrentan mayores consecuencias, lo que plantea la necesidad de incorporar un enfoque de justicia

“La economía, la salud y la seguridad están directamente vinculadas a la gestión de los recursos naturales”, señaló Ana Sabogal, directora del INTE, quien subrayó la importancia de posicionar la agenda ambiental en el debate electoral.

El encuentro se da en un momento en el que distintas instituciones buscan incidir en la discusión pública, ante la percepción de que los temas ambientales no ocupan un lugar central en los planes de gobierno.

Así, el proceso electoral se perfila como un punto de inflexión para definir si el país avanza hacia políticas más sostenibles o mantiene las brechas actuales en la gestión ambiental.