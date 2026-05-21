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Reintegro 5 del Fonavi: el pago sigue vigente en el Banco de la Nación aunque el cronograma terminó ¿cómo acceder al cobro?

El Reintegro 5 del Fonavi sigue pagándose en el Banco de la Nación pese a que el cronograma terminó. Los beneficiarios aún pueden cobrar según el padrón vigente y los requisitos establecidos. Desde el 21 de mayo, solo los herederos deben acreditar el cobro.

Reintegro 5 del Fonavi: Detalles del padrón aprobado y requisitos para cobrar en el Banco de la Nación.
Reintegro 5 del Fonavi: Detalles del padrón aprobado y requisitos para cobrar en el Banco de la Nación. | Foto: La República
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El cronograma inicial de atención del Reintegro 5 del Fonavi ya concluyó en el Banco de la Nación (BN), pero el proceso de devolución aún no finaliza. Las fechas publicadas sirvieron únicamente como referencia para ordenar la atención de los beneficiarios según el último dígito del DNI.

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Sin embargo, el pago continúa vigente porque el dinero de los fonavistas incluidos en el padrón aprobado se mantiene disponible. Como se indicó, los beneficiarios no pierden el derecho de cobro tras las fechas del cronograma, ya que estas solo marcaron el inicio del proceso de atención.

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Cronograma del Reintegro 5 del Fonavi: cómo funcionó y qué significa su cierre

El cronograma de pagos del Reintegro 5 del Fonavi, difundido por el Banco de la Nación, ya finalizó y fue implementado como una medida de organización inicial para ordenar la atención de los beneficiarios según el último dígito del DNI.

Este cronograma no definió el cierre del proceso de devolución, sino únicamente el inicio de la atención escalonada. Por ello, los beneficiarios que figuran en el padrón aprobado continúan habilitados para realizar el cobro en las agencias autorizadas.

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Beneficiarios del Reintegro 5 del Fonavi y estructura del padrón aprobado

El Reintegro 5 del Fonavi incluye a 66.644 exfonavistas, con un fondo total de S/222 millones 234 mil 70,69, según lo establecido por la Comisión Ad Hoc.

El padrón comprende a personas que ya recibieron devoluciones parciales en los grupos del primero al decimonoveno, pero mantienen montos pendientes por cobrar. También considera como beneficiarios a los fonavistas de 67 años o más, a los titulares fallecidos que alcanzaron 88 años o más al 31 de mayo de 2026, a los inscritos en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), a los pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y a los casos con enfermedad grave o terminal acreditada, siempre que tengan aportes validados por la Secretaría Técnica del Fonavi.

PUEDES VER: Reintegro 5 del Fonavi 2026: qué documentos deben presentar los herederos de fonavistas fallecidos para cobrar en Banco de la Nación

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Verificación del padrón y requisitos para cobrar el Reintegro 5

Para acceder al cobro, el primer paso es verificar la inclusión en el padrón oficial mediante la página Consulta Padrón Fonavi, administrada por la Secretaría Técnica.

Una vez confirmada la inclusión, el pago se realiza en el Banco de la Nación presentando únicamente el DNI del titular. El cronograma aplicado estableció el orden de atención por último dígito: cero y uno desde el 14 de mayo, dos y tres desde el 15, cuatro y cinco desde el 18, seis y siete desde el 19, y ocho y nueve desde el 20 de mayo.

Acreditación de herederos y alcance del proceso de pago del Fonavi

Desde el 21 de mayo, los herederos de fonavistas fallecidos pueden iniciar el proceso de acreditación para acceder al cobro del Reintegro 5. Este es el único grupo que inicia un trámite posterior al cronograma de atención inicial.

Este procedimiento forma parte del esquema general de devolución de aportes del Fonavi, que contempla además nuevos desembolsos ya programados: el Reintegro 6, previsto para agosto de 2026, y la Lista 23, proyectada para diciembre del mismo año, ambos sujetos a confirmación presupuestal.

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