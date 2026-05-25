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Política

Congreso reformó más de 50 artículos de la Constitución

El mayor paquetazo de reformas se dio en marzo de 2024 con la Ley N.º 31988, con la que se modificaron 53 artículos de la Carta Magna para el retorno a la bicameralidad.

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Pese a tener alta desaprobación, el actual Congreso (2021-2026) ha reformado más de 50 artículos de la Constitución. Muchas de estas modificaciones van en contra de la postura ciudadana y fueron aprobadas con la fuerza de los votos.

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El mayor paquetazo de reformas se dio en marzo de 2024 con la Ley N.º 31988, con la que se modificaron 53 artículos de la Carta Magna para el retorno a la bicameralidad. En ese entonces, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) lideraba la Mesa Directiva y Martha Moyano, la Comisión de Constitución.

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La aprobación de esta norma se logró con dos votaciones consecutivas (en noviembre del 2023 y marzo del 2024). Esto pese a que en el referéndum del 2018 el país había decidido no apostar por la bicameralidad.

Además, introdujo cambios que benefician a los legisladores de turno. Se incorporó la reelección inmediata e indefinida de los congresistas, a pesar de que había sido eliminada de la Constitución tras el referéndum del 2018.

También se eliminó la cuestión de confianza obligatoria, sin otros cambios que garanticen el equilibrio de poderes, como la eliminación de la vacancia por incapacidad moral permanente.

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A ello se suma el cambio del artículo 100 de la Constitución, con el cual el fiscal de la Nación evaluará si formula o no ante la Corte Suprema la denuncia derivada de la acusación constitucional del Congreso contra un alto funcionario. Antes, se debía realizar el trámite de la denuncia dentro de un plazo de cinco días y ahora el fiscal de la Nación podrá encarpetar las acusaciones del Congreso.

De acuerdo con un reporte de Perú Check para este medio, el respaldo no provino solo de Fuerza Popular, sino de otros partidos como Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular, entre otros. Los 21 votos del fujimorismo no eran suficientes para el cambio constitucional.

Más reformas

Además, se modificaron otros cuatro artículos de la Constitución: el 21, para reforzar la protección del patrimonio cultural; el 2, junto con el nuevo artículo 14.1, sobre el derecho a internet; y el 2.5, para otorgar al contralor la potestad de solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario.

También se incluye la Ley N.º 31507, que modificó el artículo 134, que regula los plazos del Ejecutivo para la disolución del Congreso.

Se suman la Ley 32188, ley de reforma constitucional que reemplaza la expresión “persona incapacitada” por “persona con discapacidad”, y la Ley 32189, ley de reforma constitucional que reconoce oficialmente al pueblo afroperuano.

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