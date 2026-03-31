Loreto y Ucayali, las regiones más vulnerables del Perú : ¿Por qué están historicamente rezagadas en acceso a servicios básicos?

Entre las regiones más afectadas, Loreto (58,5) y Ucayali (53,4) se mantienen en primer y segundo lugar, confirmando la crítica situación no solo de la Amazonía sino del Perú. | Composición LR/Andina

Entre las regiones más afectadas, Loreto (58,5) y Ucayali (53,4) se mantienen en primer y segundo lugar, confirmando la crítica situación no solo de la Amazonía sino del Perú. | Composición LR/Andina

Hablar de vulnerabilidad significa mirar aquellas carencias que ponen a una persona o a una región en una situación frágil: la falta de agua, electricidad, salud o educación que, al acumularse, aumentan el riesgo de caer en la pobreza. En el Perú, estas brechas no se reparten por igual. Las diferencias entre territorios siguen siendo profundas y, una vez más, la Amazonía aparece como la zona más golpeada.

Según el informe “Vulnerabilidad de las personas en el territorio 2013–2024” del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), el Índice de Vulnerabilidad llegó en 2024 a 35,2 puntos, por debajo de los 38,5 registrados en 2013.

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Aunque se evidencia un “avance parcial” en cobertura de salud, educación y servicios básicos, la magnitud del progreso es insuficiente para compensar las brechas estructurales que arrastra el país desde hace décadas.

Entre las regiones más afectadas, Loreto (58,5) y Ucayali (53,4) se mantienen en primer y segundo lugar, confirmando la crítica situación no solo de la Amazonía sino del Perú. Les siguen Madre de Dios, Huánuco, Amazonas, Cajamarca y San Martín.

Ranking del índice de vulnerabilidad por departamento (2024)

Inaccesibilidad a servicios básicos y salud, el núcleo del problema

En diálogo con La República, Enrique del Águila, especialista en prospectiva económica de Ceplan, señaló que los indicadores más críticos son los relacionados al acceso a servicios básicos y salud. “En las regiones de Loreto y Ucayali, una gran parte de la población vive en hogares que no cuentan con servicios básicos de infraestructura —es decir, agua, electricidad y saneamiento—. En Ucayali, aproximadamente el 49,4% de los hogares carece de estos servicios, mientras que en Loreto la cifra asciende a 54,5%”, afirmó.

Cabe recordar que, en 2024, Loreto se ubicó entre los departamentos con mayores niveles de pobreza del país, alcanzando una incidencia del 43,0%, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Al mismo tiempo, el informe señala que la persistencia de la alta vulnerabilidad no responde a un solo factor, sino a un conjunto de condiciones estructurales —infancia, población femenina, servicios básicos, salud y educación— que se retroalimentan entre sí y se acumulan de manera sostenida.

En Loreto y Ucayali, más del 80% de alumnos de cuarto de primaria no comprenden lo que leen

En educación, los resultados son igualmente preocupantes. Del Águila advierte que “en cuarto grado de primaria, cerca del 80% de alumnos en Ucayali y el 87,2 % en Loreto no comprenden lo que leen”. En matemáticas, la cifra es incluso más grave, “en Loreto, cerca del 94% no logra los aprendizajes del grado”.

Si bien las regiones de la costa (Ica, Moquegua y Arequipa) presentan mejores indicadores en comparación con otras zonas del país, aún no alcanzan valores óptimos en áreas como la comprensión lectora y el razonamiento matemático.

Por ejemplo, Moquegua, considerada la región menos vulnerable a nivel nacional, registra que el 46% de estudiantes no logra un nivel adecuado en matemáticas, y un 49% no alcanza la comprensión lectora esperada. Es decir, aunque existe una brecha amplia entre regiones como Loreto y Ucayali respecto de las menos vulnerables, esto no significa que estas últimas hayan alcanzado un bienestar óptimo; todavía tienen un camino importante por recorrer.

Aunque todas las regiones muestran ciertos avances año tras año, las más vulnerables, especialmente las de la Amazonía, progresan más lentamente que el resto. Por ello, la brecha no se reduce. Al comparar los años 2013 y 2024, la diferencia entre la región más y la menos vulnerable se mantiene prácticamente igual, con alrededor de 40 a 43 puntos.

El problema se agrava más cuando se observa que el 65,1 % de los colegios carece de abastecimiento de agua por red pública, “lo que limita condiciones básicas de higiene y bienestar y afecta directamente la calidad del proceso educativo” según evidencia el informe.

Dispersión territorial y debilidad institucional: las raíces del rezago

El informe identifica un primer factor crítico: la dispersión territorial, debido a que la población amazónica se encuentra distribuida en riberas, quebradas y asentamientos de difícil acceso. Transportarse depende casi exclusivamente de los ríos, lo cual eleva los costos y limita la capacidad del Estado para llegar.

El especialista explica que “esta dispersión poblacional dificulta la provisión de servicios; trasladar vacunas, personal sanitario o servicios educativos es mucho más complejo.”

A ello se suma una limitada capacidad de gestión subnacional, que impide que los gobiernos regionales y locales incorporen y ejecuten inversiones orientadas a cerrar brechas. “Hay baja capacidad para incorporar inversiones dirigidas al cierre de brechas”, advierte.

Esto se traduce en coberturas deficientes de agua segura, saneamiento y energía en comunidades remotas; cadenas de suministro de salud frágiles; y trayectorias escolares interrumpidas por estacionalidad de ríos, lejanía de centros educativos o rotación de docentes.

Índice de Vulnerabilidad alta en Loreto y Ucayali (2013 - 2024)

Infancias expuestas: anemia, desnutrición y rezago escolar

La vulnerabilidad golpea con más fuerza a la niñez. El índice de vulnerabilidad infantil en el Perú pasó de 25,5 a 30,6 puntos entre 2023 y 2024, un retroceso que evidencia el deterioro de las condiciones en las regiones más alejadas del país. En Loreto, por ejemplo, el 62% de niñas y niños de 6 a 35 meses tiene anemia, mientras la desnutrición crónica alcanza el 19,5%.

En Ucayali, la situación no es muy distinta: la anemia infantil llega al 54,6%, la desnutrición bordea el 19,4%. A esto se suma la vulnerabilidad de las mujeres: el 80,4% trabaja en informalidad, lo que impide el acceso a ingresos estables, seguridad social o pensiones.

Pero las carencias familiares no son el único factor. La economía amazónica se sostiene, en gran parte, sobre actividades informales —como la extracción ilegal, el comercio menor o la agricultura de subsistencia—, lo que limita el acceso a ingresos constantes y reduce la capacidad de pagar por servicios básicos.

En el plano ambiental, el escenario es igual de complejo: inundaciones recurrentes, sequías, contaminación por minería o tala ilegal, y ausencia de infraestructura resiliente que permita enfrentar desastres. Estos factores afectan la salud, los aprendizajes y los medios de vida, generando ciclos de pobreza y vulnerabilidad difíciles de romper.

“El mayor error ha sido no priorizar el enfoque territorial”

Para el especialista Enrique del Águila, todas estas problemáticas tienen un denominador común: la falta de una mirada que considere las particularidades de cada territorio. “El mayor error de los gobiernos anteriores ha sido no priorizar el enfoque territorial. No se trata solo de desarrollar proyectos, sino de reconocer limitaciones y potencialidades de cada territorio”, afirma.

El experto advierte que, sin acciones urgentes y focalizadas, la Amazonía podría alejarse aún más del resto del país. “Podemos avanzar uno o dos puntos, pero difícilmente habrá saltos que permitan mejorar el bienestar”, señala.

Persisten factores que frenan el desarrollo anemia infantil, embarazo adolescente, viviendas inadecuadas y bajos niveles de aprendizaje, todos ellos con impactos directos en la productividad y calidad de vida. Por ello, Del Águila sostiene que el próximo gobierno debe focalizar el gasto público en las regiones más vulnerables, cerrar brechas en infraestructura, como agua, saneamiento, electrificación rural y salud de primer nivel. “El reto es enorme”, admite, “pero las intervenciones dirigidas a la infancia y la infraestructura territorial pueden cambiar el futuro de estas regiones”.