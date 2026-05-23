Jóvenes peruanos conocerán si fueron seleccionados para acceder a una de las becas integrales de Beca 18-2026. | Foto: composición LR

Jóvenes peruanos conocerán si fueron seleccionados para acceder a una de las becas integrales de Beca 18-2026. | Foto: composición LR

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Más de 5.000 jóvenes peruanos accederán a estudios superiores gratuitos gracias a la nueva selección de Beca 18-2026. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, confirmó que este lunes 25 de mayo se dará a conocer la lista de nuevos ganadores correspondientes al segundo momento de la convocatoria.

En esta etapa se entregarán más de 3.600 becas integrales, que se suman a las 1.516 ya adjudicadas durante la primera fase del concurso. Con ello, miles de estudiantes de todo el país podrán iniciar estudios técnicos o universitarios con todos los gastos financiados por el Estado peruano.

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¿Dónde ver si he sido seleccionado como beneficiario de Beca 18?

Los postulantes podrán revisar la lista oficial de seleccionados de Beca 18-2026 a través de la página oficial del concurso habilitada por Pronabec. En esa plataforma se publicarán los nombres de los beneficiarios correspondientes al segundo momento de la convocatoria.

Los resultados estarán disponibles en el portal oficial de Pronabec: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/

La selección de los ganadores se realiza mediante un proceso meritocrático y descentralizado. Para definir a los beneficiarios, Pronabec evalúa el puntaje obtenido en el Examen Nacional de Preselección, las bonificaciones adicionales por condición de vulnerabilidad y la elección de carreras con alta demanda laboral o de instituciones de reconocido prestigio.

¿Hasta cuándo se podrá aceptar la beca de Pronabec?

Los jóvenes seleccionados deberán aceptar oficialmente la beca entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2026. Pronabec advirtió que quienes no realicen este trámite dentro del plazo establecido perderán automáticamente la condición de seleccionados y no podrán acceder al beneficio.

¿Qué beneficios cubre Beca 18-2026?

Beca 18 financia tanto gastos académicos como no académicos para garantizar que los estudiantes puedan culminar satisfactoriamente sus estudios superiores.

Entre los beneficios que cubre el programa se encuentran: